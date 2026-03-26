ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "İngiltere bu işe karışmak istemedi. Biz de onların savaşlarına karışmak istemiyoruz. İngiltere'nin uçak gemileri, bizim sahip olduklarımızla kıyaslandığında oyuncak kalıyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "İngiltere bu işe karışmak istemedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "İngiltere bu işe karışmak istemedi. Biz de onların savaşlarına karışmak istemiyoruz. İngiltere'nin uçak gemileri, bizim sahip olduklarımızla kıyaslandığında oyuncak kalıyor" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı