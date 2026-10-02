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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını cevaplarken, "Türkiye’yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakın arkadaşım" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını cevaplarken, "Türkiye’yi seviyorum.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını cevaplarken, " Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakın arkadaşım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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