ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını cevaplarken, "Türkiye’yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakın arkadaşım" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını cevaplarken, "Türkiye’yi seviyorum.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını cevaplarken, " Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakın arkadaşım" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı