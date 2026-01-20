Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, basın mensubunun "Grönland'ın elde edilmesi için ne kadar ileri gitmeyi düşünüyorsunuz" sorusuna, "Bunu öğreneceksiniz" cevabını verdi.

Güncelleme:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
