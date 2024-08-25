ABD Başkanı Biden, İsrail ve Lübnan'daki Olayları Yakından Takip Ediyor

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, sabah saatlerinde gerçekleştirilen Hizbullah saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Başkan Biden, İsrail ve Lübnan'daki olayları yakından takip ediyor" dedi.

Hizbullah'ın sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırının ardından ABD'den açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'in İsrail ve Lübnan'daki olayları yakından takip ettiğini bildirdi.

Biden'in ulusal güvenlik ekibiyle temas halinde olduğunu söyleyen Savett, "Onun talimatıyla üst düzey ABD'li yetkililer İsrailli mevkidaşlarıyla sürekli iletişim halinde oldular. İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeye devam edeceğiz ve bölgesel istikrar için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON