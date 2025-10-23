ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrail'in Batı Şeria'yı İlhrack Oylamasını Eleştirdi

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail meclisinde Batı Şeria'yı ilhak etmeye ilişkin yapılan oylamanın "aptalca" olduğunu ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail'e yaptığı iki günlük ziyaretin ardından ülkesine dönmeden öncesi Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Trump'ın yardımcısı Vance, İsrail meclisinde (Knesset) Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının ön oylamadan geçmesini "kendisini rahatsız ettiğini" ve "çok aptalca" olduğunu ifade etti. Oylamanın "garip" olduğunu ve kendisini biraz şaşırttığını söyleyen Vance, kendisine bunun "siyasi bir gösteri olduğu, pratikte bir önemi olmadığı" ve "tamamen sembolik olduğu"nun söylendiğini belirtti. Oylamanın kendisinin İsrail'de olduğu sırada yapılmasına da tepki gösteren Vance, "Ancak bu eğer siyasi bir şovsa çok aptalca. Ben bunu kişisel olarak hakaret olarak da kabul ediyorum. Batı Şeria, İsrail tarafından ilhak edilmeyecek. Trump yönetiminin politikası, Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmemesi yönünde. Bu, bizim politikamız olmaya devam edecek ve insanlar sembolik oy kullanmak isterlerse bunu yapabilirler, ancak bundan kesinlikle memnun değiliz" şeklinde konuştu.

Gazze'deki ateşkesle ilgili bir soruyu cevaplayan Vance, "Şu anda İsrail'in ateşkese saygı duyduğunu, Hamas'ın ateşkese saygı duyduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ateşkes gerçekten devam ediyor, barış gerçekten devam ediyor. ve şimdi bunu uzun vadede nasıl sürdüreceğimizi anlamaya çalışıyoruz. İsrail'e mesajımız şudur: Bu barışın kalıcı olması için elinizden geleni yapın, bizimle birlikte çalışın" dedi.

Batı Şeria'yı ilhak oylaması Vance İsrail'deyken yapıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından resmi olarak ilhakını öngören tasarı, İsrail meclisinde yapılan ön oylamada oy çokluğu ile kabul edildi. İsrail meclisindeki milletvekillerinden 24'ü tasarıya "hayır" oyu verirken, 25 milletvekili ise "evet" oyu kullandı. Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman tarafından sunulan ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Maale Adumim yerleşiminin ilhakını öngören daha dar kapsamlı bir diğer tasarı da 9'a karşı 32 oyla meclisten geçti. Tasarıların yasalaşması için mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor. Tasarıların daha detaylı incelenmek üzere İsrail meclisi Knesset'in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'ne gönderileceği öğrenilirken, İsrail medyası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun söz konusu tasarıların yasalaşmasına izin vermeyeceği yorumunda bulundu.

Yasa dışı İsrail yerleşimlerinin resmi olarak ilhakına yönelik tasarıların ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in İsrail ziyareti sırasında oylanması ise dikkat çekti. - TEL AVİV