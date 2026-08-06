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Vance: İran müzakereleri karmaşık ve zaman alacak

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ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran ile müzakerelerin karmaşık olduğunu ve zaman alacağını, İran'daki bölünmelerin çözümü zorlaştırdığını, ancak ABD'nin tüm araçları kullanarak en iyi sonucu elde edeceğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile müzakerelerin karmaşık bir süreç olduğunu ve zaman alacağını ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Fox New kanalına verdiği röportajda İran ile görüşmelere değindi. Vance, ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran ile müzakerelerin "karmaşık" olduğunu ve "biraz zaman alacağını" söyledi. Vance, İran liderliğindeki bölünmelerin çözüm çabalarını zorlaştırdığını ve bazı grupların çatışmaya son vermeyi isterken, diğerlerinin düşmanlıkları sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti. Vance, "İranlılar son derece zor insanlar. İkincisi, parçalanmış bir sistemleri var. Dolayısıyla sistemlerinin içinde savaşın bitmesini isteyenler de var, aynı zamanda savaşın devam etmesini isteyen çılgın radikaller de var. Bizim görevimiz, bu süreçte yol göstermek ve hem ABD halkı hem de ABD Başkanı için en iyi sonucu elde etmektir" şeklinde konuştu. Vance, İran'la varılacak herhangi bir anlaşmanın kısa sürede gerçekleşmeyeceğini belirtti, ancak ABD'nin hedeflerine ulaşacağını düşündüğünü dile getirdi. Vance, "Bence nihayetinde varacağımız nokta, bu karmaşık olacak ve oraya ulaşmak biraz zaman alacak, petrolün bugün 79 dolarda olduğunu düşünüyorum. Petrol fiyatları düşecek ve düşük seviyede kalacak. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak ve ABD daha güçlü bir konumda olacak" ifadelerini kullandı. Vance ayrıca görüşmeler devam ederken müzakerelerin sonucu hakkında bir neticelendirme yapılmaması gerektiğini belirterek, "Bu durum ABD için iyi bir yere varacak. Ancak bu işi doğru çözüme kavuşturmak için elimizdeki askeri, ekonomik ve diplomatik tüm araçları kullanacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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