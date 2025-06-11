ABD, Bağdat Büyükelçiliği'ni Tahliye Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin tahliyesini doğruladı ve Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle ABD askerlerinin ailelerinin bölgeden ayrılmasına onay verildiğini açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin tahliyesini doğruladı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Orta Doğu'da görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını açıkladı.

ABD, Orta Doğu'daki diplomatik misyonlarını ve üslerini kırmızı alarma geçirdi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin bölgede artan güvenlik riskleri sebebiyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçilik binasını tahliye etmeye hazırlandığı iddiaları hakkında açıklamada bulundu. Kelly, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin tahliyesini doğrulayarak, "Dışişleri Bakanlığı yurtdışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı" dedi.

Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkili ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bu karardan haberdar olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten ailelerin tahliyesine onay

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Orta Doğu'da görevli ABD askerlerinin aileleri hakkında açıklamada bulundu. CENTCOM, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Orta Doğu'da görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını belirterek, "Orta Doğu'daki gerginliği izliyoruz" dedi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi de, Orta Doğu'da tırmanan gerginlik uyarısında bulunarak, Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda dikkatli olunması çağrısında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler

Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu 'bilirkişi davası' duruşmasına katılmayacak

Yarın hakim karşısına çıkacaktı! İmamoğlu'ndan yeni karar
Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak

Trump'ın göz diktiği ülkede ABD askeri üs kuracak
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

Ünlü oyuncudan cesur kutlama! Yeni yaşına çıplak girdi
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Ezeli rakipler burada da yarıştı
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Arda Turan gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti

Gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.