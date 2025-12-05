Trump kazan kaldırdı! NATO'ya 2027'ye kadar süre verdi, çekilmekle tehdit etti

ABD ile NATO üyesi Avrupa ülkeleri arasında savunma alanında sorumluluk payı tartışmaları sürüyor.

AVRUPA ÜLKELERİNE SAVUNMADA SORUMLULUK ÜSTLENME ÇAĞRISI

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin, bu hafta NATO politikalarının ele alındığı bir toplantıda Avrupalı heyetlerle bir araya geldiği belirtildi. Toplantıda, Pentagon yetkililerinin NATO üyesi Avrupa ülkelerinden 2027 yılına kadar NATO'nun konvansiyonel savunma kapasitesinin büyük bir kısmında sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulunduğu vurgulandı.

2027'DE NATO'DAN ÇEKİLME ULTİMATOMU

Pentagon yetkilileri toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 2022 yılında başlattığı işgalden bu yana Avrupa'da savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik atılan adımların henüz Washington'u memnun eden bir düzeye ulaşmadığını bildirdi. Adı açıklanmayan kaynaklar, ABD'li yetkililerin, istihbarattan balistik füzelere kadar çeşitli alanlarda 2027 yılına kadar Avrupalı ortaklarının belirlenen kriterleri karşılamaması durumunda, ABD'nin bazı NATO savunma koordinasyonu mekanizmalarına katılmama kararı alabileceğini bildirdi. Pentagon ve Beyaz Saray'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

AVRUPALI YETKİLİLER "GERÇEKLİKTEN UZAK" BULDU

Bir NATO yetkilisi olaya ilişkin, Avrupalı müttefiklerin kıtanın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk almaya başladığını belirtti ancak 2027'ye kadar tanınan süreye ilişkin bir açıklama yapmadı. Yetkili, "Müttefikler, savunmaya daha fazla yatırım yapma ve konvansiyonel savunma yükünü ABD'den Avrupa'ya kaydırma gereğini kabul etti" dedi. Bazı Avrupalı yetkililer ise ABD tarafından öne sürülen müddeti "gerçeklikten uzak" olarak değerlendirdi.