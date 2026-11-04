ABD ara seçimlerinde ilk sonuçlar geldi, Virginia'da Warner koltuğunu korudu

ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi geleceğini ve Kongre'deki güç dengelerini belirleyecek ara seçimlerde sandıklar kapanmaya, ilk sonuçlar açıklanmaya başladı. Virginia'da Demokrat Senatör Mark Warner yeniden seçilirken, Florida'da Demokrat Debbie Wasserman Schultz Temsilciler Meclisi yarışını kazandı. Pasifik Okyanusu'ndaki Guam'da ise Demokratlar Kongre delegeliğini Cumhuriyetçilerden aldı. Ülke genelinde 59 milyondan fazla seçmenin erken oy kullandığı seçimlerde gözler, Kongre'nin kontrolünü belirleyecek kritik eyaletlere çevrildi.

ABD'de 3 Kasım Kongre ara seçimlerinde oy verme işlemi ülkenin doğusundan başlayarak sona ererken, ilk seçim sonuçları gelmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminin kalan iki yılındaki siyasi dengeleri belirleyecek seçimlerde Demokratlar ilk zaferlerini elde etti. Virginia'da Demokrat Senatör Mark Warner'ın yeniden seçildiğini duyuruldu. Florida'da Demokrat Debbie Wasserman Schultz da Temsilciler Meclisi'ndeki koltuğunu korudu. Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğunu korumaya çalıştığı seçimlerde Demokratlar, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolünü ele geçirmeyi hedefliyor.

Virginia'da ilk Senato zaferi Demokratların

ABD'de seçim gecesinin ilk kesinleşen Senato yarışlarından biri Virginia'da yaşandı. Demokrat Senatör Mark Warner'ın yeniden seçildiğini açıklandı. Warner'ın zaferiyle Virginia'daki Senato koltuğu Demokratların kontrolünde kaldı. Florida'da ise Demokrat Debbie Wasserman Schultz, ABD Temsilciler Meclisi'ne yeniden seçilmeyi başardı.

Guam'da Demokratlar Kongre delegeliğini kazandı

ABD'ye bağlı Pasifik Okyanusu'ndaki Guam'da açıklanan ilk resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Alicia Anne Garrido Limtiaco, Cumhuriyetçi James Moylan'ı geride bırakarak ABD Temsilciler Meclisi delegeliğini kazandı. Guam valiliğinde ise Cumhuriyetçi aday Tony Ada'nın zaferiyle valilik Demokratlardan Cumhuriyetçilere geçti. Guam'ın Kongre delegesinin Temsilciler Meclisi genel kurulunda oy kullanma hakkı bulunmadığından, bu sonuç Kongre çoğunluğunu doğrudan etkilemiyor.

Sekiz eyalette sandıklar kapandı

ABD'de farklı saat dilimleri nedeniyle sandıklar aşamalı olarak kapanırken, Indiana, Kentucky, Georgia, Güney Carolina, Vermont ve Virginia'nın da aralarında bulunduğu sekiz eyalette oy verme işlemi tamamen veya kısmen sona erdi. Indiana ve Kentucky'nin bazı bölgelerinde sandıklar ABD doğu saatiyle 18.00'de kapandı. Georgia, Güney Carolina, Vermont ve Virginia'da ise saat 19.00 itibarıyla oy sayımına geçildi. Kuzey Carolina, Ohio ve Batı Virginia'da sandıkların saat 19.30'da, Pennsylvania ve New Jersey'de ise saat 20.00'de kapanması bekleniyor. New York'ta oy verme işlemi saat 21.00'e kadar devam edecek. Ülkenin batısındaki California ve Washington eyaletlerinde ise seçmenler doğu saatiyle 23.00'e kadar oy kullanabilecek.

59 milyondan fazla Amerikalı erken oy kullandı

Seçimlere yoğun katılım dikkat çekti. Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın verilerine göre, 59 milyondan fazla Amerikalı seçim gününden önce oyunu kullandı. ABD genelinde seçim merkezlerinde yoğunluk yaşanırken, seçmenlerin kararında ekonomi, hayat pahalılığı, göçmenlik politikaları, İran savaşı ve Trump yönetiminin uygulamaları öne çıktı. İlk sandık çıkış anketleri, ekonomi ve Amerikan demokrasisinin geleceğinin seçmenlerin en önemli gündem maddeleri arasında bulunduğunu ortaya koydu.

Kongre'deki çoğunluk için kritik mücadele

Ara seçimlerde ABD Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı, Senato'daki 35 sandalye ve 36 eyaletin valiliği için yarışılıyor. Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanabilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor. Senato'da ise Cumhuriyetçiler 53 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulunduruyor. Demokratların kontrolü ele geçirebilmesi için net dört sandalye kazanması gerekiyor. Seçim öncesi kamuoyu araştırmaları Demokratların Temsilciler Meclisi'nde avantajlı olduğunu gösterirken, Senato'da Cumhuriyetçilerin çoğunluğu koruma ihtimalinin daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Gözler Georgia, Kuzey Carolina, Ohio ve Texas'ta

Seçimlerde özellikle Georgia, Kuzey Carolina, Ohio, Maine, Michigan, New Hampshire ve Texas'taki Senato yarışları yakından takip ediliyor. Kuzey Carolina'da Demokrat Roy Cooper ile Cumhuriyetçi Michael Whatley arasındaki yarış, Senato'nun geleceği açısından önem taşıyor. Georgia'da Demokrat Senatör Jon Ossoff, Cumhuriyetçi Mike Collins'e karşı koltuğunu korumaya çalışıyor. Maine'de Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins'in yeniden seçilme mücadelesi de Demokratların Senato'da sandalye kazanma hedefi açısından kritik görülüyor. Ülke genelinde sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımı devam ederken, Kongre'deki güç dengesini belirleyecek kritik yarışların sonuçlarının gece boyunca açıklanması bekleniyor. Bazı çekişmeli bölgelerde ise kesin sonuçların netleşmesi günler sürebilecek.

New York'ta oy kullanma sırasında teknik aksaklıklar

Seçim günü bazı eyaletlerde teknik sorunlar da yaşandı. New York'un Westchester County bölgesinde oy pusulalarını tarayan cihazlarda arızalar meydana geldi. New York Başsavcısı Letitia James, seçmenlerin oy kullanmaya devam edebileceğini ve kullanılan oyların sayılacağını açıkladı. Florida'da ise şiddetli yağış ve sel nedeniyle bazı oy verme merkezlerinin yerleri değiştirildi.

Trump seçim sonuçlarını Beyaz Saray'dan takip ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim gecesini Beyaz Saray'da geçirdiği bildirildi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçim yayınlarını Fox News üzerinden takip ettiğini belirtti. Beyaz Saray programına göre Trump'ın saat 19.00 sıralarında Beyaz Saray'ın Doğu Salonu'nda düzenlenecek seçim gecesi etkinliğine katılması planlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı