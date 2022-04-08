Abd, Afganistan'daki Uyuşturucu Sorununda Alçaltıcı Bir Rol Oynadı

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Zhao, günlük basın brifinginde gelen bir soruya yanıt olarak, birkaç gün önce Afgan geçici hükümetinin ülke çapında haşhaş ekimi ve tüm uyuşturucu kategorilerinin üretimi, kullanımı ve satışını yasakladığını söyledi. Uyuşturucunun insanlık için ortak bir bela olduğuna dikkat çeken Zhao, Çin'in Afgan geçici hükümetinin aldığı önlemleri takdir ettiğini belirtti.

Çin hükümetinin narkotik suçlarına karşı sıkı önlem aldığını ve uluslararası uyuşturucuyla mücadele işbirliğine aktif olarak katıldığını söyleyen Zhao şöyle konuştu: "Tüm halklarımızın sağlıklı ve huzurlu yaşamını korumak için uyuşturucuyla mücadele konusunda Afganistan ve diğer bölge ülkeleriyle işbirliğini daha da derinleştirmeye hazırız."

Afgan meselesinin suçlusu ABD'nin Afganistan'daki uyuşturucu sorununda alçaltıcı bir rol oynadığını söyleyen Zhao, basında çıkan bazı haberlere göre Afganistan'da konuşlu ABD güçlerinin küresel ölçekte bir uyuşturucu laboratuvarı oluşturma projesini hayata geçirdiğini söyledi. Sonuç olarak, ülkedeki afyon üretimi 40 kattan fazla arttı.

Amerikalı tarihçi Alfred McCoy'un, bir makalesinde, ABD'nin Afganistan'da Sovyetler Birliği'ne karşı savaşmak için CIA (Merkezi İstihbarat Teşkilatı) aracılığıyla yerel gerillaları finanse ettiğini ve onların bir eroin laboratuvarı zinciri işletmelerine göz yumduğunu söylediğini belirten Sözcü Zhao, CIA'in Afgan operasyonunun eski direktörü Charles Cogan'ın, ABD'nin Afganistan'daki uyuşturucu ticareti soruşturmasına gerçek anlamda bir kaynak ayırmadığını söylediğine işaret etti. "ABD'nin Afganistan'daki yirmi yıllık varlığı, yirmi yıllık ölüm, masum Afgan sivillerin yerinden edilmesi ve yirmi yıllık yerel uyuşturucu üretiminin aralıksız yükselişi demektir" diye belirten Zhao, ABD'nin, sorumsuzca ve aceleci bir şekilde geri çekilmesiyle ABD'nin masum Afgan halkına uyuşturucu sorunu da dahil olmak üzere bir dizi can sıkıcı sorun bıraktığını sözlerine ekledi.

Zhao, "ABD, davranışları üzerinde düşünmeli, samimi biçimde özür dileyerek yüksek miktarda tazminat ödemeli ve Afgan halkına verdiği zararı somut eylemlerle düzeltmeye çalışmalıdır" diye konuştu.

Xinhua / Politika