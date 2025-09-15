Abbas: 'İsrail'in Radikal Hükümeti Barışın Ortağı Olamaz'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, " İsrail'in radikal aşırı sağcı hükümeti, bölgemizde barış ve güvenliğin ortağı olamaz" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısının ardından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu. Abbas, uluslararası topluma İsrail'i eylemlerinden sorumlu tutması çağrısında bulunarak, Arap dünyasının "sert" bir tepki vermesini istedi. Abbas, "Uluslararası toplumu sorumluluğunu yerine getirmeye, İsrail'i suçlarında, ülkelerimize ve halklarımıza yönelik tekrarlanan saldırılarından sorumlu tutmaya çağırıyoruz ve bu doğrultuda bu ihlallerin tekrarlanmasını önlemek için pratik önlemler alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların, yerinden edilmelerin ve Filistin topraklarının işgalinin sona erdirilmesi çağrısında bulunan Abbas, bölgedeki güvenliğin İsrail güçlerinin 1967 sınırlarına çekilmesi ve bir Filistin devletinin kurulmasıyla da garanti altına alınacağını belirtti. Abbas, "İsrail'in radikal aşırı sağcı hükümeti, bölgemizde barış ve güvenliğin ortağı olamaz. Arap ve Müslümanlar kararlı bir tutum sergilemeli ve ABD ile BM Güvenlik Konseyi bu haydut devletin eylemlerini sona erdirmek için kararlı bir müdahalede bulunması gerekiyor" dedi. - DOHA