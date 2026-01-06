ABB'nin konser davasında sanıklar hakim karşısına çıktı: Mevzuat doğrultusunda gerçekleştirdik

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik harcamalarda kamu zararı oluştuğu iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığının tespiti sonrası 5'i tutuklu 14 kişi hakkında dava açıldı. Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada sanıkların tümü hazır bulundu.

"PAZARLIKLA İLGİLİ BİR BİLGİM YOKTUR"

ABB'de Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili tutuksuz sanık Alp Aykut Çıngır, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "2 ay vekaleten kültür etkinliklerine baktım. Bu görevi olabildiğince kısa sürede devretmek için uğraştım. Tan Taşçı konseri sürecine denk geldim. Konserin 12 Haziran 2022 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılması planlanıyordu. Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle konser iptal edildi. Bu konser 17 gün sonra gerçekleştirildi. Pazarlığın nasıl yapıldığına ilişkin herhangi bir bilgim yoktur. Konserlerle, planlanmalarıyla ilgili bir bilgim bulunmamaktadır" dedi.

ABB çalışanı tutuksuz sanık Celal Akbaş, "Bu sürecin, kurumun kendi ekonomisine nasıl yansıdığına, bu noktaya nasıl gelindiğine dair ayrıntılara hakim değilim. Bu ayrıntılarla ilgili olarak da daire başkanlığı ya da firmalarla birebir görüşme yapmışlığım yoktur. Ben üzerime atılı suçları işlemedim. Adli kontrolümün kaldırılmasını ve beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KARARLARI ARKADAŞLARIMLA YÜRÜTTÜK"

Eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, memuriyeti boyunca soruşturma geçirmediğini söyleyerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Karşınızda bulunmama sebep olan bilirkişi raporunu hazırlayan kişiler, konserler hakkında bilgisi olmayan kişilerdir. Bu arkadaşlar hayatları boyunca belki de sadece konser izlemeye gitmişlerdir. Bizim işimiz bir medya bilirkişisi tarafından sorgulanabilecek bir iş değildir. Bizim işimiz sadece mal alımı değil; sistemin kurulumu, takılması ve sökülmesidir. Bilirkişi raporunun bir doğruluğu yoktur. Görev yaptığım 4 yıl boyunca projeleri inceleyip ekip arkadaşlarıma verdim, 'beraber inceleyelim' dedim. Projeler tarafımca incelenmiştir; ancak işlerin tamamını kendi başıma yapmadım.

Arkadaşlarımın bilgi ve becerilerinin artması açısından onları toplantılara çağırdım. Verilen kararları arkadaşlarımla birlikte yürüttük. 'Benim haberim yok' diyen arkadaşlar için söylüyorum; öyle bir dünya yok. İlk olarak yapılması gereken işle ilgili ödenek olup olmadığını muhasebeye sorardık. Genel Sekreterlik makamından olur alırdık, aksi halde hiçbir işe başlamazdık. Yapılan tüm işlemleri mevzuat doğrultusunda gerçekleştirdik. Bu işlemler denetçiler tarafından denetlendi ve hiçbir olumsuz geri dönüş almadık. Hatalıysak ikaz edilmedik, herhangi bir geri dönüş olmadı. Her organizasyon firması, altından kalkabileceği etkinliği bize iletmiştir. Proje bize gelir, değerlendiririz; yaparız ya da yapmayız. Hiçbir sanatçıya 'şu firmaya git' demedik, demeyiz de. Biz işimizi düzgün yaptığımız için yargılanıyoruz. Bunun sebebi de bilirkişilerin dosya kapsamında yeterli bilgiye sahip olmamalarıdır" dedi.

ABB çalışanı tutuksuz sanık Kurtuluş Bakır, suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

"BİLİRKİŞİ RAPORU HATALI"

Craft Sanat Organizasyon Şirketi sahibi tutuksuz sanık Üstün Alpay, savunmasında 11 Eylül 2024'te Polatlı'da düzenlenen Derya Bedavacı konserini kendisinin organize ettiğini belirterek, "Sunduğum teklif önce kabul edilmedi. Hacı Ali Bey, fiyatın çok yüksek olduğunu, biraz daha inmemi istedi. Ben yapabileceğim fiyatı söyledim. Onlar da bu fiyatın da yüksek olduğunu söylediler. Ben de üç aşağı beş yukarı bir fiyat verdim ve 'ancak bu kadar yapabilirim' dedim. Daha sonra işin kabul edildiği bana bildirildi. Ben suçlamaları kabul etmiyorum. O dönem gerçekleştirdiğimiz konserle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunun hatalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"ZARAR EDEN BİR ORGANİZASYON OLDU"

Gurudan Turizm Organizasyon şirket yetkilisi tutuksuz sanık Arda Akman, "Ben bu süreçte, açıkçası bu işin bize verileceğini düşünmüyordum. Çünkü bu tarz organizasyonlarda geçmişte bir tecrübemiz yoktu. İşin bize verilmesi açıkçası beni hem şaşırttı hem de sevindirdi. Ancak işin sonunda, bugün geldiğimiz noktada hesapladığımızda, yanlış bir maliyet hesabı yaptığımızı ve bu işten zarar ettiğimizi görüyoruz. Yani baştan sona öngörüsüz bir iş oldu. Ama zarar eden bir organizasyon oldu. Konser bedeli 6 milyon lira. Toplamda süreç 116 milyon liralık bir bütçenin parçası olarak değerlendiriliyor. Şimdi deniyor ki, 'Aynı sanatçı 4 ay sonra daha ucuza konser verdi.' Bu iddia ortaya atılıyor. Ancak bu iki konser aynı değildir. Mekanlar farklıdır, şartlar farklıdır, teknik gereksinimler farklıdır. Dolayısıyla birebir kıyaslanabilecek organizasyonlar değildir" dedi.

Yalınayak Gıda Organizasyon şirketinin sahibi tutuksuz sanık Eren Demir, konser süreçlerine ilişkin bir bilgisinin olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Festiva ve Enfest Organizasyon ortağı tutuksuz sanık Kaan Alp de konser görüşmeleri ile kendisinin ilgilenmediğini iddia ederek, "Konser alımlarına ilişkin görüşmem olmamıştır. Yüzde 5 ortaklığım var. Bu süreçte zenginleşmemin olma gibi bir durumu yoktur. Hesaplarım bakılırsa görülür eksidedir zaten" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı yarın devam etmek üzere erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede sanıklardan eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya, Universe Prodüksiyon Şirketi sahibi Sıla Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon ortağı Kaan Alp ile ABB çalışanı Celal Akbaş hakkında, 'Zincirleme şekilde nitelikli zimmet' suçundan 31 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Gurudan Turizm Organizasyon şirketi sahibi Arda Akman, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Çıngır, ABB çalışanı Kurtuluş Bakır, Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi sahibi Eren Demir, Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi ortağı Levent Erdoğan ve Craft Sanat Organizasyon Şirketi sahibi Üstün Alpay hakkında 'Nitelikli zimmet' suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.