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ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Gültekin'den İsmail Saymaz'a cevap

Politika Haberleri

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Gültekin'den İsmail Saymaz'a cevap

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Bir haber kaynağının gazeteci Sayın İsmail Saymaz'a Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı hakkında yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Bir haber kaynağının gazeteci Sayın İsmail Saymaz'a Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı hakkında yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, gazeteci İsmail Saymaz'a sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, "Bir haber kaynağının gazeteci Sayın İsmail Saymaz'a Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı hakkında yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konu hakkında hiçbir kişi ya da grupla görüşme gerçekleştirilmemiştir. Gündemimiz sadece Ankara halkına daha iyi hizmet etmekten oluşmaktadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Halkla İlişkiler İsmail Saymaz Mansur Yavaş Ankara Politika Haberler

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