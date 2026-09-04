AB Komiseri Kos, Mladiç töreni nedeniyle Sırbistan ziyaretini iptal etti

Avrupa Birliği (AB) Genişleme Komiseri Marta Kos, savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic'in cenazesinin karşılanma biçimi nedeniyle Sırbistan ziyaretini iptal etti.

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic'in cenazesinin karşılanma şeklinde tepki gösterdi. Kos paylaşımında, "Ratko Mladic soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından mahkum edildi. Naaşının Belgrad'a getirilmesi, yakın tarihimizin en karanlık sayfalarını hatırlatıyor. Ölümünün etrafındaki yüceltme, AB'ye giden yolun üzerine inşa edilen değerlerle bağdaşmıyor. Bu yol, geçmişle yüzleşmeyi, gerçek uzlaşmayı ve savaş suçlarının kurbanlarına saygı göstermeyi gerektirir. Ortak geleceğimizin temelini oluşturan değerler, pazarlık konusu değildir. Bu bağlamda Sırbistan'a planladığım ziyareti şimdilik gerçekleştirmeme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Srebrenitsa Soykırımı'ndan suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç'in 27 Ağustos'ta Lahey'de tutulduğu hapishanede öldüğü açıklanmıştı. Mladiç'in cenazesi, dün Hollanda'dan Sırbistan'a devlet uçağıyla taşınmıştı. Sırbistan, cenazeyi dün başkent Belgrad'da askeri törenle karşılamıştı. Mladiç'in naaşı, havalimanındaki askeri törenin ardından polis eskortuyla Belgrad'daki bir askeri hastaneye götürülmüştü. Konvoy geçişi sırasında otoyol ve köprüler üzerinde çoğu genç erkeklerden oluşan onlarca kişinin savaş suçlusu Mladiç'i öven pankartlar açtıkları ve meşaleler yaktıkları görülmüştü. Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic, Mladiç'in askeri ve devlet töreniyle defnedileceğini açıklamıştı. Savaş döneminde Müslüman Boşnaklar ve Katolik Hırvatlara yönelik savaş suçlarının başlıca sorumluları arasında yer alan Mladiç'in devlet töreniyle defnedilmesi planları, Bosna Hersek'in yanı sıra Hırvatistan ve Avrupa Birliği'nde tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı