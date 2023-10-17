AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Şanlıurfa'yı Ziyaret Etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti. Meyer-Landrut, Şanlıurfa'nın zengin kültür birikiminden memnuniyetini dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Büyükelçi Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile makamında bir araya geldi.

Meyer-Landrut'a UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'nin tablosunu hediye eden Vali Şıldak, konuklarına tarihi ören yeri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine geçen Meyer-Landrut, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Meyer-Landrut, zengin bir kültür birikimine sahip olan Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.