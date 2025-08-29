AB Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı Danimarka'da başladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin savunma bakanlarının, "Ukrayna'ya askeri desteğin artırılması, AB-Ukrayna savunma iş birliği ve İran'a yaptırımlar" konularını ele alacağı gayriresmi toplantı, Danimarka'nın başkent Kopenhag'da başladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin savunma bakanları ve dışişleri bakanları Danimarka'da bir araya geliyor. Başkent Kopenhag'da Gymnich formatında 2 gün sürecek olan toplantılar, bugünkü AB Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı ile başladı. Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen'in ev sahipliğinde ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlığında bir araya gelen bakanlar, Ukrayna'ya askeri desteğin artırılmasını ve AB-Ukrayna savunma iş birliğini görüşecek.

Altı ayda bir gerçekleştirilen ve AB'nin küresel plandaki rolü ve stratejik politikalarının değerlendirildiği Gymnich toplantıları yarın düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı ile devam edecek.

"Önümüzdeki 30 günü İran ile diplomatik çözüm bulmak için kullanmamız gerekiyor"

AB'nin Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas toplantı öncesinde yaptığı kapı önü açıklamasında, İran'a yönelik yaptırımların yeniden devreye alınmasına yönelik mekanizma çerçevesinde 30 günlük sürenin başlatılmasına ilişkin olarak, "Önümüzdeki 30 günü diplomatik çözüm bulmak için kullanmamız gerekiyor" dedi. Kopenhag'da düzenlenen Gymnich formatındaki gayriresmi toplantılar öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kallas, 2 gün sürecek toplantıların gündem maddelerinin Ukrayna'daki savaş, Avrupa'nın savunma hazırlığı ve Orta Doğu olacağını açıkladı.

"Bu saldırılar, Putin'in her türlü barış girişimini alaya aldığını gösteriyor"

Kallas yaptığı açıklamada, Rusya'nın dün Kiev'e yönelik geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiğini ve AB Delegasyonunun da hedef alındığını söyledi. Kaja Kallas, "Neyse ki kimse yaralanmadı ama bu saldırılar, Putin'in her türlü barış girişimini alaya aldığını gösteriyor. Bizim yapmamız gereken, Rusya üzerindeki baskıyı artırmaktır. Onların anladığı tek şey bu" şeklinde konuştu.

"Bu 30 gün, bize diplomatik yollarla bir çözüm bulma fırsatı sunuyor"

Toplantıda Orta Doğu gündemi kapsamında İran'a yaptırımlar konusunun da görüşüleceğine dikkat çeken Kallas, "Biliyorsunuz, dün yaptırımların yeniden devreye alınma süreci başlatıldı. Yeni bir aşamaya giriyoruz. Bu 30 gün, bize diplomatik yollarla bir çözüm bulma fırsatı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında İran'a yönelik yaptırımların yeniden devreye alınmasının meşru olup olmadığı yönünde bir soruya Kallas, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı ve oradaki şartları okursanız, İran'ın bir süredir bu şartları yerine getirmediğini görebilirsiniz. Nihayetinde, bu E3 ülkelerinin kararı. Fakat tabii, işleri yoluna koymak ve belki farklı bir çözüm bulmak için önümüzde 30 gün bulunuyor" diye konuştu.

Kallas, "Önümüzdeki 30 günü çözüm oluşturmak, diplomatik çözüm bulmak ve nasıl ilerleyeceğimizi belirlemek için kullanmamız gerekiyor. Bunlar, İran'a ilişkin endişelerimiz. Nükleer programları, balistik füzeleri ve ayrıca Rusya'ya olan destekleri söz konusu olduğunda durum oldukça açık" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'ya asker göndermek, her üye ülkenin kendi kararı"

Ukrayna'ya asker gönderilmesine ilişkin bir soruya Kallas, "Bu, her üye ülkenin kendi kararı. Bazı üye ülkelerin şimdiden sahaya asker göndermeye hazır olduklarını açıkladıklarını duyduk. Bazıları bunu yapmaya hazır değil. Fakat tartışmalar devam ediyor ve bana sorarsanız ilerisi için hazırlanmak çok önemli" şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da Batılı askeri güçleri istemediğine yönelik açıklamaları mevcutken Ukrayna'ya gönderilecek güçlerin güvenliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin bir soruya Kallas, "Tekrar söyleyeyim, Rusya barış istemiyor, bu gayet açık. Şu anda gerçekleştirdikleri saldırılar da ortada. Bu nedenle barış istemelerini sağlamak için baskı uygulamalıyız. İşe yarayan tek şey bu" dedi.

Rusya üzerinde baskıyı artırmak için yeni bir yaptırım paketi üzerinde çalıştıklarını ifade eden Kallas, "Masada birçok seçenek bulunuyor. Fakat elbette canlarını en çok yakacak olanlar, enerji alanında uygulanan yaptırımlar veya ABD'nin de yaptığı gibi dolaylı yaptırımlar. Aynı zamanda finansal hizmetlere ilişkin yaptırımlar da çaresizce ihtiyaç duydukları sermayeye erişimlerini engelliyor" dedi.

"Grönland konusunda birlik halindeyiz"

ABD'nin Grönland konusunda büyük çıkarları olduğu ve saldırı durumunda AB'nin saldırı durumunda güvenlik garantileri sunmak için ortak bir çabasının söz konusu olup olmayacağı yönündeki bir soruya Kallas, "Tabii olarak ne yönde karar alırlarsa Grönland'ın kararlarına saygı duyuyoruz ve AB üyesi bir ülke olarak Danimarka'yı destekliyoruz. Bu konuda beraberiz ve birlik halindeyiz. Üye ülke olarak Danimarka neye ihtiyaç duyarsa, iyi üye ülkeler olarak her birimiz Danimarka ile dayanışma içinde olacağız" diye konuştu.

İran, nükleer müzakerelere dönmeye hazır olduğunu açıkladı

Öte yandan İran Dışişleri Abbas Arakçi, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a bir mektup göndererek Batı'nın iyi niyet ve ciddiyet göstermesi halinde "adil" nükleer müzakerelere dönmeye hazır olduğunu açıkladı.

Arakçi, E3 ülkelerini oluşturan İngiltere, Fransa ve Almanya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne mektup göndererek yaptırımların yeniden devreye alınmasına ilişkin mekanizmayı harekete geçirmelerinden saatler sonra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'a bir mektup gönderdi. Mektupta Arakçi, diğer tarafların ciddiyet ve iyi niyet göstermeleri ve başarı şansını azaltan eylemlerden kaçınmaları şartıyla İran'ın adil ve dengeli diplomatik müzakerelere yeniden başlama konusundaki kararlılığını teyit etti. - KOPENHAG