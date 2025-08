AB Personeli, İsrail'e İnsani Yardım İçin Baskı Talep Etti

Avrupa Birliği (AB) kurumlarında çalışan 700'den fazla personel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a mektup yazarak, Gazze'ye insani yardım girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılmasını talep etti.

AB'de Gazze hareketliliği yaşanıyor. AB kurumlarında çalışan 700'den fazla personel, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü politikalara tepki göstermek amacıyla AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a mektup yazdı. Mektupta, Gazze'ye insani yardım girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılması talep edildi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ulaştığı mektuba göre, 700'den fazla imzacı, temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması için tüm kara geçiş noktalarının açılmasını ve insani yardım gemilerinin yanaşmasına izin verilmesini istedi. Mektupta, " İsrail'in bir anlaşmayı daha hiçe saymasına ve Avrupa Birliği'ne karşı daha fazla saygısızlık göstermesine izin verilemez" ifadeleri yer aldı. İmzacılar, AB'nin İsrail'in en büyük ticaret ortağı olduğu ve bu nedenle uluslararası insani hukuka uyulmasını talep etmek için önemli bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

İsrail'e karşı bazı somut önlemlerin de önerildiği mektupta, "Bu önlemler, insani yardım erişimini engelleyen kişi ve kuruluşlara, özellikle de İsrailli liderlere karşı hedefe yönelik yaptırımlar uygulanması, Gazze'ye güvenli insani koridorların sağlanması amacıyla BM ile koordineli uluslararası bir çabaya öncülük edilmesi, İsrail ile diplomatik ilişkilerin askıya alınması ile moral liderliğimiz ve güvenilirliğimiz, şimdi cesur ve ilkesel adımlar atmamıza bağlıdır" denildi. - BRÜKSEL