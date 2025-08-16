AB Liderleri, Ukrayna’ya Destek Söz Verdi

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Polonya ve AB liderleri, Ukrayna'ya olan desteklerinin süreceğini ve çatışmaların sona ermesi için daha fazla adım atacaklarını belirtti. Rusya'nın savaşı devam ettirmesi durumunda yaptırımların artırılacağı vurgulandı.

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Polonya ve AB liderleri: "Ukrayna'ya desteğimiz devam edecektir. Çatışmaların sona ermesi ve adil ve kalıcı bir barış sağlanması için Ukrayna'nın güçlü kalması adına daha fazlasını yapmaya kararlıyız. Ukrayna'daki katliamlar devam ettiği sürece Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeye hazırız. Adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Rusya'nın savaş ekonomisine baskı yapmak için yaptırımları ve daha geniş kapsamlı ekonomik önlemleri güçlendirmeye devam edeceğiz." - BERLİN

