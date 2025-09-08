AB Konseyi Başkanı Costa: Rusya'ya Daha Fazla Baskı Uygulanmalı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa Finlandiya'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'ya daha fazla baskı uygulanması gerektiğini belirterek, "Yalnızca Rusya'ya karşı yaptırımları artırmamız değil, aynı zamanda Rusya'dan alım yapanlara karşı ikincil yaptırımlar da uygulamamız gerekiyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Başkentler Turu" kapsamında ziyaret ettiği Finlandiya'da Başbakan Petteri Orpo ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Avrupalı liderlerin bugün ya da yarın ABD'nin başkenti Washington D.C'ye giderek Başkan Donald Trump ile görüşeceğini belirten Costa toplantının gündemine değindi. Antonio Costa, "Geçtiğimiz aylar boyunca en önemli müttefikimiz ABD ile ilişkilerimize istikrar kazandırmaya çalıştık. NATO çerçevesinde savunma alanımızdaki iş birliğimizi güçlendirdik. Ticaret çerçeve anlaşması ile ticari ilişkilerimizi ilerlettik ve Ukrayna konusunda da uyumumuzu derinleştirdik. Artık ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye ve kalıcı bir barışı güvence altına alacak güvenlik garantileri sağlamaya olan bağlılığı açık bir şekilde görülüyor" dedi.

"ABD ile birlikte çabalarımızı koordine ediyoruz"

Ukrayna'da barışa ulaşılabilmesi için Rusya üzerindeki baskının artırılması ve Rusya'nın müzakere masasına oturmasının sağlanması gerektiğini ifade eden Costa, "ABD ile birlikte yaptırımlarımızı daha etkili hale getirmek, Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artırmak ve nihayetinde onları Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile barış müzakerelerini kabul etmeye zorlamak için çabalarımızı koordine ediyoruz. Bildiğiniz gibi Başkan Zelenskiy, Başkan Trump'ın barış teklifini, ister ikili ister üçlü formatta olsun derhal kabul etmiştir. Rusya Devlet Başkanı Putin ise aradan haftalar geçmesine rağmen bunu kabul etmemiş, aksine Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırmış, daha fazla alt yapının yıkılmasına ve daha fazla sivilin ölümüne neden olmuştur" şeklinde konuştu.

"Ukrayna'yı destekleyecek küresel bir ittifak oluşturduk"

AB içinde Ukrayna'ya destek konusunda birliğin durumunun ne olduğu yönünde bir soruya Costa, AB'nin ilk günden itibaren Ukrayna'nın yanında olduğunu söyledi. Costa, "Halihazırda ABD ve benzer düşüncedeki ortaklarla yakın eşgüdüm içinde 19. yaptırım paketini hazırlıyoruz. Fransa cumhurbaşkanı ve İngiltere başbakanının önemli liderliğiyle geçen şubat ayında savunma konusundaki toplantımızda başlattığımız Gönüllüler Koalisyonu'nu kurma konusunda oldukça yenilikçi olduk. Bu koalisyona yalnızca AB üyesi devletleri değil, Norveç, İzlanda ve Türkiye gibi diğer Avrupa ülkelerini de dahil ettik. Ayrıca Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya ile de iş birliği yaparak Ukrayna'yı bu kritik dönemde destekleyecek küresel bir ittifak oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri için ABD'nin desteğini aldık"

Ayrıca ABD ile geleceğinden şüphe duyulan ilişkileri istikrara kavuşturduklarını ifade eden Costa, "Geçtiğimiz hafta çok önemli bir hedefe ulaştık. Askeri ekiplerimizin son aylarda geliştirdiği planlar için siyasi onayı, siyasi desteği aldık. Ukrayna'da güçlü güvenlik garantileri için ABD'nin desteğini sağladık. Artık barış geldiğinde, "ertesi gün" için hazırız. Güvenlik garantilerimiz mevcut ve Ukrayna'nın AB'ye tam üyeliğini güvence altına almak için tüm şartlara sahibiz" şeklinde konuştu.

"İkincil yaptırımlar da uygulamamız gerekiyor"

Barış anlaşmasına ulaşmak için Rusya'ya daha fazla baskı ve Ukrayna'ya daha fazla destek gerektiğini ifade eden Costa, "Gölge filoyu engellemek, Rusya'nın petrol ve gaz satarak savaş çabalarını sürdürme kapasitesini azaltmak zorundayız. Bunun için yalnızca Rusya'ya karşı yaptırımları artırmamız değil, aynı zamanda Rusya'dan alım yapanlara karşı ikincil yaptırımlar da uygulamamız gerekiyor" dedi. - HELSİNKİ