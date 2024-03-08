Üye Girişi
Haberler

AB, Güney Kıbrıs üzerinden Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridoru oluşturacak

Güncelleme:

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Güney Kıbrıs üzerinden Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridoru oluşturulacağını duyurdu. İngiltere de ABD ile birlikte çalışarak Gazze'ye insani yardım göndermeyi planlıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Güney Kıbrıs üzerinden Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridoru oluşturulacağını duyurdu.

Gazze Şeridi'ne sınırdan yapılan yardımların İsrail tarafından kısıtlanması nedeniyle uluslararası toplum açlıkla mücadele eden Filistinliler için harekete geçti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ziyaret gerçekleştiren Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridoru açılacağını duyurdu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides ile basın toplantısı düzenleyen Von der Leyen yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği, Filistinlilere yönelik büyük bir insani yardım çalışmasını finanse ediyor. Yalnızca bu yıl içinde 250 milyon euroluk yardım yapıldı. Ancak asıl zorluk bu yardımın Gazze'deki insanlara ulaştırılmasıdır. Bu nedenle ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Kıbrıs Deniz Koridorunu başlatıyoruz" dedi.

İngiltere de çalışmalara

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da yaptığı açıklamada, İngiltere'nin deniz koridoru üzerinden Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderilmesi konusunda ABD ile birlikte çalışacağını duyurdu. Cameron, "Gazze'dekilerin acil insani yardıma ihtiyacı var. İsrail'e yardımları ulaştırmanın en hızlı yolu olarak Gazze'ye daha fazla tır girmesine izin verme çağrısı yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

ABD yönetimi duyurmuştu

Öte yandan, ABD yönetiminden üst düzey yetkililer dün Başkan Joe Biden'ın insani yardımları ulaştırmak için Gazze Şeridi kıyısına geçici bir liman kurmayı planladığını açıklamıştı. ABD'li yetkili, yardımların İsrail, Birleşmiş Milletler ve sivil toplum örgütleriyle koordine edileceğini aktarmıştı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Avrupa Birliği Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 9 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Esenler adayı İrfan Hülakü ve Gülşah Kavak kimdir? Durali Kolpak kimdir? AK Parti Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa adayı Ercan Sağlam ve Hülya Oruç kimdir? Ali Evren Eryıldız kimdir? Memleket Partisi Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Ali Evren Eryıldız kaç yaşında, nereli? Erol Kahraman kimdir? AK Parti Adana- Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kağıthane adayı Burhan Damarlı ve Sidar Yıldız kimdir? Burak Özkorul kimdir? Memleket Partisi Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı Burak Özkorul kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultangazi adayı Erol Tunç ve Fatma Yeni kimdir? DEM Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beşiktaş adayı Adem Aktaş kimdir? Murat Demirkol kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Silivri Belediye Başkan adayı Murat Demirkol kaç yaşında, nereli? Emre Met kimdir? Zafer Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Emre Met kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title