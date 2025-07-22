AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kaja Kallas: İsrail Taahhütlerini Yerine Getirmezse Tüm Seçenekler Masada

AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kaja Kallas: İsrail Taahhütlerini Yerine Getirmezse Tüm Seçenekler Masada
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Gazze'ye insani yardım sağlama sözünü yerine getirmemesi durumunda tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı. Kallas, yardım arayan sivillerin öldürülmesinin savunulamaz olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Gazze'ye insani yardım sağlama sözünü yerine getirmemesi halinde tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ndeki insani krize değindi. Kallas paylaşımında, "Gazze'de yardım arayan sivillerin öldürülmesinin savunulamaz bir yanı var. Yardım akışı konusundaki anlayışımızı hatırlatmak için İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile tekrar görüştüm ve İsrail ordusunun dağıtım noktalarında insanları öldürmeyi bırakması gerektiğini açıkça belirttim. İsrail taahhütlerini yerine getirmezse tüm seçenekler masada" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Kallas, Temmuz ayı başlarında İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini genişletmeyi, yardım kamyonlarının sayısını, geçiş noktalarını ve dağıtım merkezlerine giden güzergahları artırmayı kabul ettiğini söylemişti. Dün 20'den fazla Batılı ülke, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını derhal sona erdirmesi çağrısında bulunurken, Filistinlilere yönelik "insanlık dışı" olarak nitelendirilen katliamlara tepki göstermişti. Yardım arayan 800'den fazla sivilin öldürülmesinin "dehşet verici" olduğu belirtilmişti. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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