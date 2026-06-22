AB Büyükelçisi Orav, Anıtkabir'i ziyaret etti
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Özel Defteri imzaladı.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Anıtkabir'i ziyaret etti.
AB Türkiye Delegasyonunun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav'ın Anıtkabir'i ziyaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktığı belirtildi. Orav'ın daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladığı kaydedildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı