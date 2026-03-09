AB, Orta Doğu ve Körfez Bölgesinde Barış İçin Çalışacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa tarafından bölge ülkelerinin liderleriyle İran'daki savaşa ilişkin gerçekleştirilen video konferans görüşmesinin ardından yayınlanan ortak açıklamada, "AB, Orta Doğu ve Körfez bölgesine barış ve istikrarın yeniden getirilmesi için bölge ülkeleriyle çalışacak" denildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Türkiye, Ürdün, Mısır, Bahreyn, Lübnan, Suriye, Ermenistan, Irak, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Umman liderleriyle İran'daki savaşa ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi. Video konferans yoluyla liderler düzeyinde gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti. Toplantının ardından AB başkanları Costa ve Von der Leyen tarafından yayınlanan ortak açıklamada, "Görüşmede bölge ülkelerine yönelik kabul edilemez saldırılar ve bunun enerji güvenliği üzerindeki etkileri ele alındı" denildi.

Bölge ülkeleriyle dayanışma içinde olunduğunun ifade edildiği açıklamada, "AB, bu zor zamanlarda bölge için uzun süredir güvenilir bir ortaktır ve gerilimin düşürülmesine yardımcı olmak ve tarafların yeniden müzakere masasına dönmesini kolaylaştırmak amacıyla mümkün olan her şekilde katkı sağlamaya hazırdır" denildi.

İlerlemenin tek yolunun diplomasi ve diyalog olduğu ifade edildiği açıklamada, bölgesel krizin Lübnan üzerindeki etkisi ve siviller üzerindeki ağır sonuçlarından duyulan endişe de dile getirildi. AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, bu çerçevede Lübnan'da yaklaşık 130 bin kişiye destek sağlamak amacıyla ReliefEU stoklarının seferber edildiğini ve ilk yardım uçuşunun yarın planlandığını açıkladı.

Enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının küresel enerji güvenliğine etkisinin de ele alındığı toplantıda, bu risklerin azaltılması işbirliğini güçlendirme yolları masaya yatırıldı. Tarafların yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldığı toplantıya ilişkin açıklamada, "AB, Orta Doğu ve Körfez bölgesine barış ve istikrarın yeniden getirilmesi için bölge ülkeleriyle çalışacaktır. AB, bölgedeki ortaklık, güvenlik ve refaha olan kalıcı bağlılığını bir kez daha teyit etmektedir" denildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı