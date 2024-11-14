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9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

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Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen ve birçok yeniliği içeren kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Yediemin otoparkındaki araç satış usülü yeniden belirlenecek. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Öte yandan uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanuna göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

YEDİEMİN OTOPARKI İÇİN 6 AY ŞARTI

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

UZLAŞTIRMACILIKTA HUKUK MEZUNU OLMA ŞARTI GETİRİLECEK

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyecek. Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

AK Parti'nin kabul edilen önergeleriyle düzenlemeden, evlenen kadının soyadına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atanmasına ve Kamulaştırma Kanunu'ndaki değişikliğe ilişkin hükümler çıkarıldı. Ek olarak birçok madde barındıran Kanun, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

ÖN ÖDEME NEDİR?

Ön ödeme, Cumhuriyet savcısının soruşturma sonucunda şüphelinin suçu işlediğine dair yeterli şüphe ortaya koyan delile ulaşmasına rağmen, iddianame düzenlemeyerek, şüphelinin para cezası ödemesi karşılığında, kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla uyuşmazlığı ortadan kaldırmasına olanak tanıyan bir kurumdur. Ön ödeme bir muhakeme engelidir. Ön ödeme önerilmeden ve sonucu beklenmeden muhakemeye devam edilemez. Ön ödeme önerisinin kabul edilmiş olması da bir engeldir. Kovuşturma evresinde önerilen ön ödeme kabul edildiğinde, mahkeme düşme kararı verir.

9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhaydar mayvaz:

yenibir söktör daha doğdu eczacı mühendis diploma kiralamaya avukat eklendi kirala diplomayı yap arabuluculuk

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