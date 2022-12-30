'800 dönüm yerim var' diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın sözleri büyük tartışma yarattı

Katıldığı bir sempozyumda kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın "800 dönüm yerim var yani. Oğlumla ortağım harıl harıl iş yapmaya çalışıyorlar" şeklinde bir çıkışa imza attı. Aktaş'ın sözleri muhalefetin gündemine otururken "800 dönüm sanayi arsasını nasıl elde ettin? Oğlunla ortağın ne iş yapıyor?" soruları sorulmaya başlandı.

"Bursa'nın Su Yönetimi" Sempozyumu'nda, konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 800 dönüm yerinin olduğunu ve harıl harıl iş yaptıklarını açıkladı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen "Bursa'nın Su Yönetimi" Sempozyumu'nda, "Yeni OSB'lere izin vermeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Ya kusura bakmayın ben ofsayta düşecek bir bir adam değilim yani. Bu soruya nasıl cevap vereceğimi çok iyi biliyorum.

Ben bir sanayi düşmanı falan değilim, ama beni sanayi düşmanı ilan ettiler bu şehirde. Ben bir sanayiciyim ya. 800 dönüm yerim var yani. Oğlumla ortağım harıl harıl iş yapmaya çalışıyorlar. Bizim işimiz gücümüz var. İş yapmaya çalışıyoruz" sözleri dikkat çekti.

MUHALEFET TEPKİLİ: NASIL ELDE ETTİN?

Alinur Aktaş'ın bu sözleri muhalefetin de gündemine oturdu. Sosyal medyadan Aktaş'ın işi ile alâkalı yaptığı açıklamanın videosunu paylaşan İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Aktaş'a, "Var'a gerek yok, açık ofsayta düştün Alinur Aktaş. 800 dönüm sanayi arsasını nasıl elde ettin? Oğlunla ortağın ne iş yapıyor? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu kadar karlı bir iş mi? Açıkla…" dedi.