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TBMM'de görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nin ilk 16 maddesi kabul edildi

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Komisyondan geçen 8. Yargı Paketi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. 43 maddelik teklifin ilk 16 maddesi kabul edildi. Yeni düzenlemeyle Tazminat Komisyonu'nun görevleri genişletilecek ve adli para cezalarında artış yapılacak. İtiraz, istinaf ve temyize başvuru süresinin 2 hafta olarak belirlendiği kanun teklifinin içinde emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaracak düzenleme de yer alıyor.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen 43 maddelik Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 16 maddesi kabul edildi.

TAZMİNAT KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ GENİŞLETİLECEK

Yeni düzenleme ile Adalet Bakanlığı'na bağlı Tazminat Komisyonu'nun görevleri genişletilecek. Haksız tutuklama iddiası ve makul sürede yargılanmama iddiaları için önce bu komisyona başvuru şart olacak.

BAŞVURU SÜRESİ 2 HAFTA OLARAK BELİRLENDİ

Düzenlemeye göre adli para cezalarında da artış yapılacak. Kanunla başvuru süreleri de yeniden düzenleniyor. İtiraz, istinaf ve temyize başvuru süresi 2 hafta olarak belirlendi.

BAYRAM İKRAMİYESİ DE TEKLİF İÇİNDE

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaracak düzenleme de bu kanun teklifi içerisinde yer alıyor. Teklif görüşmelerine bugün devam edilecek.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Ceza Muhakemesi Kanunu Hukuk Politika Haberler

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Yorumlar (6)

haksız mıyım:

pansuman yargı paketleri sorunu çözmez. anayasa değişikliği yapılmalı. insanların yaptığı hiçbir yasa AYET değildir. ihtiyaca göre değiştirilebilir. anayasanın ilk 4 maddesi dahil. devlet ve bayrak ortak değer olarak korunmalı diğerleri değerlerimize uygun olarak düzenlenmeli. kemalist gömlek üleye dar geliyor

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corci:

Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez.

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ibrahim özmen:

Hiç bir ayet de yasa değildir

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Batuhan Aksu:

Anayasanın ilk 4 maddesinden rahatsız olacak ya da değiştirilmesinde bir problem görmeyecek kadar rahat olan gevşekler; Çok istediğiniz düzen ortadoğunun bataklığında mevcuttur. Çok istiyorsanız pılınızı pırtınızı toplayarak oraya göçebilirsiniz. Zira, biz bu topraklarda yaşayabilmek için çok mücadele verdik. Sizin gibi 3-5 tane çöl bedevisi sevdalısına göz açtırmayız çok şükür. Değiştirmek istediğiniz bir şey var ise kafanızı değiştirin. Rahatsız olmaya da devam edin!

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Erkan Can :

son 10 yıla bakın,halkın yararına bir tane karar almış mı arkadaşlar bir değerlendirin..cezalarda artış vergilerde artış

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ilhan:

Kıdem tazminatı devlet garatisi altına alınsın. Beypiliç 17 yıllık kıdem tazminatımı vermedi,mahkeme hikaye

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