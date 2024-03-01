TBMM'de görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nin ilk 16 maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen 43 maddelik Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 16 maddesi kabul edildi.

TAZMİNAT KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ GENİŞLETİLECEK

Yeni düzenleme ile Adalet Bakanlığı'na bağlı Tazminat Komisyonu'nun görevleri genişletilecek. Haksız tutuklama iddiası ve makul sürede yargılanmama iddiaları için önce bu komisyona başvuru şart olacak.

BAŞVURU SÜRESİ 2 HAFTA OLARAK BELİRLENDİ

Düzenlemeye göre adli para cezalarında da artış yapılacak. Kanunla başvuru süreleri de yeniden düzenleniyor. İtiraz, istinaf ve temyize başvuru süresi 2 hafta olarak belirlendi.

BAYRAM İKRAMİYESİ DE TEKLİF İÇİNDE

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaracak düzenleme de bu kanun teklifi içerisinde yer alıyor. Teklif görüşmelerine bugün devam edilecek.