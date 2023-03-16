'7'nci Yargı Paketi', TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

KAMUOYUNDA '7'nci Yargı Paketi' olarak bilinen yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi, kirada arabuluculuk zorunluluğu ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor.

TBMM Adalet komisyonu AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısında, kamuoyunda '7'nci Yargı Paketi' olarak bilinen, 'İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi' görüşülerek kabul edildi. 21 farklı kanunda değişiklik öngören yasa teklifi ile; Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yapılan değişiklikle; uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili ceza artırımına gidiliyor. Sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri de dahil edilmekte ve böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıla çıkarılıyor.

Öte yandan, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerini 'hafta içi' gerçekleştirecek uzman veya öğretmenlere, dosya bazlı ödeme yapılması sağlanıyor.