"7. Beytülmakdis Kadın Öncüleri Forumu" 41 ülkeden katılımcıyla İstanbul'da düzenlendi - Haberler

"7. Beytülmakdis Kadın Öncüleri Forumu" 41 ülkeden katılımcıyla İstanbul'da düzenlendi

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık, Filistinli kadın direnişçilere "Direnişleri mübarek olsun" dedi

İSTANBUL Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Kadın Birliği ile Kudüs Nuru Kadın ve Çocuk Birliği öncülüğünde düzenlenen "7. Beytülmakdis Kadın Öncüleri Forumu" 41 ülkeden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. İstanbul'da düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, "Mescid-i Aksa'nın nöbetçi kadınları o kadar büyük iş yapıyorlar ki o bekçilik ve himaye, tüm İslam dünyasının onurunu koruyor ve hatta kurtarıyor" diyerek Filistinli kadınlara desteklediklerini belirtti.

Bu yıl Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Kadın Birliği ile Kudüs Nuru Kadın ve Çocuk Birliği öncülüğünde 7.'si düzenlenen "Beytülmakdis Kadın Öncüleri Forumu" İstanbul'da düzenlendi. 41 ülkeden onlarca temsilcinin katıldığı forumda, Kudüslü kadınların yaşadığı zorluklar ve Filistinli kadın esirlerin çektiği zorluklar başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı. Forumda ev sahibi ülke konuşmacısı olarak ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık kürsüye çıkarken, ""Mescid-i Aksa'nın nöbetçi kadınları o kadar büyük iş yapıyorlar ki o bekçilik ve himaye, tüm İslam dünyasının onurunu koruyor ve hatta kurtarıyor. Direnişleri mübarek olsun" diyerek Filistinli kadınların mücadelesini desteklediklerini söyledi.

"Kudüs bir direnişin, vazgeçmemenin adıdır"

Kudüs'ün önemine vurgu yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, "Bizim çok sevdiğimiz bir Yazar Merhum Nuri Pakdil, 'Yürü kardeşim, Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin' diye Kudüs'le ilgili böyle kısa ama hiçbirimizin unutmadığı bir şiiri var. Gerçekten Kudüs gücü çok sıkıştığımızda, çok ihtiyaç duyduğumuzda aradığımız güç. Çünkü Kudüs bir direnişin, vazgeçmemenin adıdır. Şurası bir gerçek ki, dünyada milyonlarca insan, ayaklarında Kudüs gücünü hissederek yaşamaktadır. Bu öyle bir güç ki, Hazreti İbrahim'den itibaren birçok peygamberin yürüyüşüne eşlik etmiştir" dedi.

"Mescid-i Aksa'da nöbet tutan murabıt kadınların büyük mücadelesini gıpta ile takip etmekteyiz "

Filistinli kadınlarının direnişine gıpta ile baktığını söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, "Hayatını Filistin davasına adayan ve Mescid-i Aksa'da nöbet tutan murabıt kadınların büyük mücadelesini övgü ve gıpta ile takip etmekteyiz. İnanıyoruz ki, peygamber efendimizin miraca yükseldiği bu kutlu yurt, gerçek özgürlüğüne kavuşmadığı sürece insanlık rahat etmeyecektir. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Kudüs huzur bulduğunda sadece Müslümanlar değil Museviler ve Hristiyanlar da huzur bulmuş, güvenlik ve esenlik içerisinde yaşamışlardır. İnşallah Mescid-i Aksa o hak ettiği huzura kavuştuğunda bütün insanlığın da huzur ve selamete erdiğini hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

"Mescid-i Aksa mücadelesi, vicdanını yitirmemiş her kesimin destek verdiği bir mücadeledir"

Mescid-i Aksa'da verilen mücadelenin önemini vurgulayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, "Uluslararası kuruluşların sessizliğine rağmen, en büyük çatı örgüt olan Birleşmiş Milletler 'in sessizliğine rağmen bu direniş ve mücadele aralıksız devam ediyor. Mescid-i Aksa mücadelesi, Dünya'da vicdanını yitirmemiş her kesimin destek verdiği bir mücadeledir" ifadelerini kullandı.

"Donanımlı, cesur, öncü kuşaklara ihtiyaç var"

Filistin ve Kudüs direnişinde donanımlı ve cesur kuşaklara ihtiyaç olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya, "Biz inanıyoruz ki, Aksan'ın kadınları, bu direnişin öncü isimleri geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek için donanımlı, cesur, öncü kuşaklara ihtiyaç var. Seçkin ve entelektüel kadrosu olan toplulukların varlığı, medeniyetimiz için büyük bir zorunluluktur. Bu kadrolarda hem eylem, hem aksiyon hem de eğitim vardır. Öncü kuşakları olmayan toplumlar geleceğe emin adımlarla yürümesi mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman ve her zeminde, işgal ettiği topraklardan derhal çekilmesi gerektiğini İsrail'e karşı hiç çekinmeden dile getirmeye devam ediyor. Bakanlığımız da geçtiğimiz yıl, 7 maddede İsrail işgalinin kalkması ve Kudüs'ün statüsünün ihlal edilmemesi için atılması gereken adımları belirlediği bir mektubumuzu uluslararası kuruluşlara ve 97 ülkeye gönderdi" dedi.

"Direnişleri mübarek olsun"

Mescid-i Aksa'da direnen kadınların tüm İslam aleminin onurunu koruduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya, "Türkiye'nin bağımsızlığında önemli mihenk taşlarından biri olan İstiklal şairimiz Mehmet Akif, Çanakkale Şehitlerine isimli şiirinde şöyle der: 'Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevdidi Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi' diyerek bu mücadelenin büyüklüğüne ve asilliğine dikkat çekmiştir. Biz de diyoruz ki, Mescid-i Aksa'nın nöbetçi kadınları o kadar büyük iş yapıyorlar ki o bekçilik ve himaye, tüm İslam dünyasının onurunu koruyor ve hatta kurtarıyor. Direnişleri mübarek olsun" diye konuştu.