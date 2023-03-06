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6 parti lideri görüşmede, dışarıda toplanan kalabalığın dilinde bu iki slogan var

Politika Haberleri

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ikna edilmesi sonrası 6'lı Masa bugün akşam saatlerinde yeniden toplandı. Cumhurbaşkanı adayını açıklamaları beklenen liderlerin görüşmeleri devam ederken dışarıda toplanan kalabalık "Hak, hukuk, adalet" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde sloganlar atıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisiyle masaya geri döndü. Millet İttifakı'ndan 5 liderin katılması beklenen 6'lı Masa toplantısına Meral Akşener de geldi.

KALABALIK, "MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ" SLOGANLARI ATIYOR

Krizin çözülmesinin ardından 6 lider Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplantıya başladı. Toplantının devam ettiği saatlerde Saadet Partisi önünde büyük bir kalabalık toplandı. Liderlerin cumhurbaşkanı adaylarını açıklaması beklenirken, genel merkez önündeki kalabalık "Hak, hukuk, adalet" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde sloganlar atıyor.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞTÜ

Öte yandan kameralar karşısına geçen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel Başkanımız Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Sayın Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacak. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum." demişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Meral Akşener Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Halil yılmaz:

Ersan şen : Ee ben?

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Carsambali:

Chp binasinin onunde Allahu Ekber diye bagirilsa hoslarina gidermi acaba..!

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ömer uysal:

Cumhuriyet yaşıyor zaten.sen olduğu zannettin.:)

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