6'lı masanın gündeminden düşmedi! DEVA Partisi, Abdullah Gül'ü "İkinci aday" olarak elde tutuyor
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CHP'nin 2023 seçimlerinde Abdullah Gül'ü aday göstereceği yönündeki tartışmalar sona ererken, 6'lı masa hakkında daha bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre 6'lı masadaki partilerden DEVA Partisi'nin Abdullah Gül'ü tamamen gündemden çıkarmadığı ve Babacan'dan sonra ikinci aday olarak düşündüğü öne sürüldü.
Muhalefet partilerinin 2023 seçimlerine hangi adayla gireceği çok merak ediliyor. CHP'nin bir dönem Abdullah Gül'ü aday olarak düşündüğü iddiası parti tabanından tepki görürken, 6'lı masa hakkında bomba bir iddia daha ortaya atıldı.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre ilk mitingini dün Antep'te yapan DEVA'da valilikle yaşanan alan tartışmasının il teşkilatını daha fazla motive ettiği ortak görüştü. İl yöneticileri, bu durumun hem kendilerini hem de üyelerini daha da şevkle çalışmaya sevk ettiğini söylüyorlardı. Miting öncesi de birinci gündem buydu.
Ancak parti kulislerinde konu dolaşıp yine cumhurbaşkanlığı adaylığına geldi. Bir il yöneticisi, bu konuda kişisel tercihinin doğal olarak Genel Başkan Ali Babacan olacağını söyledi.
Peki, olur da 'ikinci bir isim' konuşulması gerekirse? O zaman da artık pek de gündeme gelmeyen bir ismi söyledi: Abdullah Gül. Gül, DEVA'nın kuruluşunda beklenenin aksine mesafeli bir duruş sergilese de parti içinde tamamen gündem dışı kalmamış gibi görünüyor.