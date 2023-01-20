6'lı masanın adayı kim olacak? Herkes "Kılıçdaroğlu" diyor ama AK Parti'nin başka bir iddiası var

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuk olduğu canlı yayında "6'lı masanın adayı kim olur?" sorusuna yanıt verdi. Turan, "Eğer Kılıçdaroğlu aday olsaydı, bugüne kadar açıklardı. Hala açıklanmamış olması masadaki krizi gösteriyor. Daha geçen hafta Meral hanımın İmamoğlu ile afişlerini gördük. Yani bir siyasi parti ittifak da olsa başka bir partinin belediye başkanını aday gösterme iddiasında" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından kulisler hareketlendi. Henüz adayını açıklamayan 6'lı masanın ne yapacağı ise merak konusu oldu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN CESARETİ OLSA ŞİMDİYE KADAR ADAY OLURDU"

Bugün TV'de bir canlı yayına katılarak seçimlere ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, dikkat çeken ifadeler kullandı. Turan, "6'lı masanın adayı kim olur?" sorusuna; "Seçim geldi, hala adayları yok. Hala Suriye politikalarını, ekonomi politikalarını bilmiyoruz. Eğer Kılıçdaroğlu aday olsaydı, bugüne kadar açıklardı. Hala açıklanmamış olması masadaki krizi gösteriyor. Kemal Bey'in cesareti olsa şimdiye kadar aday olurdu. Daha geçen hafta Meral hanımın İmamoğlu ile afişlerini gördük. Yani bir siyasi parti ittifak da olsa başka bir partinin belediye başkanını aday gösterme iddiasında" yanıtını verdi.

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son aylarda sık sık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na aday olması yönünde çağrı yapmıştı. Erdoğan, "Hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa seçimlerde çık karşımıza'' demişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bu çağrılara, "Adayımızı seçim tarihi belli olduktan sonra açıklayacağız" sözleri ile yanıt vermişti.

ADAYLARINI ŞUBAT'TA AÇIKLAMALARI BEKLENİYOR

Seçim tarihinin büyük oranda belli olmasının ardından gözler 6'lı masaya çevrildi. 6 liderin kısa bir sürede bir araya geleceği ve aday ismini Şubat ayında açıklayacağı öne sürülüyor.