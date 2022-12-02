6'lı masanın adayı kim olacak? Akşener, 2 isme yeşil ışık yaktı: Hayır demeyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında 2023 seçimlerinde "6'lı masanın adayı kim olacak"? sorusuna net bir cevap verdi. Akşener partisinin destekleyeceği adayı masanın diğer üyeleriyle paylaştığını belirterek "Mansur Bey'e de Ekrem Bey'e de tüm seçmenlerin sevgisi, saygısı var. Masadaki arkadaşlara da söyledim. Eğer bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse hayır demeyeceğiz" ifadelerini kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Habertürk'te katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bir süredir merak edilen "6'lı masanın 2023 seçimlerindeki adayı kim olacak?" sorusuna yanıt veren Akşener adaylık konusunda en güçlü isimlerden olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yeşil ışık yaktı.

Meral Akşener'in açıklamalarından detaylar şöyle:

"Cumhur İttifakı sürekli olarak adaylık için dürtüp duruyor. Biz çalışıyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi çalıştık. Kamuoyuyla paylaştık. Geri bildirimlerle yeniden düzenliyoruz. Bu bizim ana metnimiz. Sonra dönüldü bunun anayasaya uygulanmış hali çalışıldı. Bir şeye daha çalışılıyor. Biz adayı gösterdiğimiz gün, hangi gün. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Derhal seçim kararı alsınlar. Salı günü adayı açıklayalım. Biz İYİ Parti olarak Macaristan seçimlerini de çalıştık. Biz öğrenen bir organizasyonuz. 6 parti farklılıklarımıza saygı duyuyoruz. Ekonomist arkadaşlarımız 72 konu başlığına döndü, aday olacak arkadaşımızın seçim bildirisini, seçim vaatlerini, seçim projelerini hazırlıyorlar. Aralık ayı sonunda biter."

"MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NA HAYIR DEMEYECEĞİZ"

"Mansur Bey'e de Ekrem Bey'e de tüm seçmenlerin sevgisi, saygısı var. Masadaki arkadaşlara da söyledim. Eğer bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse hayır demeyeceğiz. Aday gösterilir gösterilmezler bugün burada konuştuğumuz zaman diğer 5 partiye saygısızlık etmiş olurum. Ne Ekrem İmamoğlu'yla ne Mansur Yavaş'la adaylık üzerine herhangi bir görüşme olmadı."

"TAYYİP BEY İSTANBUL'U KATİYEN VERMEZ DİYENLER OLDU"

"Yeni cumhurbaşkanı 6'lı masanın adayı olacak. Meclis çoğunluğunu da alacağız. Ben inanıyorum. İstanbul'u alacağız dediğimde Ankara'daki arkadaşlarınıza sorun, iddialaştık biz. "Katiyen, mümkün değil" hatta şöyle diyenler oldu, 'Tayyip Bey katiyen vermez'. Ben de görürüz dedim."