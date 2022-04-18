6'lı masada kriz yaratan Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından oluşturulan 6'lı masa, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın sözleri nedeniyle kriz yaşadı. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı tanımına ilişkin "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" ifadeleri Davutoğlu cephesinde kırgınlıkla karşılanan Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştu.

1 SAAT BOYUNCA GÖRÜŞTÜLER

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü. Uysal, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 24 Nisan Pazar günü altılı masa etrafında tekrar bir araya geleceklerini belirtti.

"BABACAN VE DAVUTOĞLU'NU DA ZİYARET EDECEĞİZ"

Uysal, açıklamasında şöyle konuştu: "Usul olduğu üzere Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan başlayarak, tüm genel başkanları bu hafta içerisinde ziyaret edeceğiz. Bugün saat 3'te Sayın Karamollaoğlu'nu, yarın Sayın Babacan'ı, çarşamba günü de Sayın Akşener ve Sayın Davutoğlu'nu ziyaret edeceğiz. Hem toplantı öncesi bir gündem değerlendirmesi yapalım hem de yaşadığımız süreci değerlendirelim. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Kendilerine sizlerin huzurunda teşekkür ederim. İftar sofrasında tatlı yiyerek, tatlı şeyler konuşacağımız bir toplantı olacak diye ümit ediyorum."

DAVUTOĞLU KONUSU DA SORULDU

"Cumhurbaşkanı adayı tarifinin, diğer partiler arasında rahatsızlık yarattığı" yönündeki sorulara Uysal, "Toplumumuzun ve milletimizin yüklediği sorumluluk ve beklenti her şeyin önünde. Hepimiz de bunun bilincindeyiz. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Bundan ötesi lafügüzaftır." karşılığını verdi.