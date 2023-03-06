Adayın açıklandığı anlara damga vuran görüntü! Akşener'in yüz ifadesine dikkat

Son günlerde gergin zamanlar yaşayan 6'lı Masa, cumhurbaşkanı adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyurdu. CHP liderinin adaylığına karşı çıkması nedeniyle 6'lı Masa'yı terk eden ancak yapılan istişareler sonucu geri dönen Akşener'in adayın açıklandığı ve Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu anlardaki surat ifadesi dikkatlerden kaçmadı. 6 liderle yan yana duran Akşener'in suratının asık olduğu görüldü.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı Masa, cumhurbaşkanı adaylarını sonunda açıkladı. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde 4.5 saat süren son toplantının ardından kalabalık bir gruba seslenmek üzere 6 liderle birlikte kameralar karşısına geçen Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir önceki toplantıda Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'yı terk eden, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" önerisiyle geri gelen Akşener'in, cumhurbaşkanı adayının açıklandığı anlardaki surat ifadesi dikkatlerden kaçmadı. Akşener'in ve suratının asık olduğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

Bir önceki toplantıda resti çeken Meral Akşener, parti kurmaylarıyla yaptığı görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Anketlerde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isminin ön plana çıktığını ancak bunun 6'lı Masa'da reddedildiğini söyleyen Akşener, "Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz noktada dün itibarıyla 6'lı Masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Milletimizin ortak iyiliği için iyi niyetli oturduğumuz bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, alternatiflerin kara listeye alınarak tek adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönmüştür." demişti.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI

Yavaş ve İmamoğlu'na seslenen Akşener, "Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır." ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER BEKLEDİĞİ YANITI ALAMADI

Akşener ise, İmamoğlu ve Yavaş'tan beklediği yanıtı alamamıştı. Bir toplantı gerçekleştiren iki büyükşehir belediye başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıkça ilan etmişti.

SON ANDA MASAYA GERİ DÖNDÜ

6'lı Masa'nın son toplantısından önce İmamoğlu ve Yavaş, Meral Akşener'le görüşmüştü. Akşener daha sonra Kılıçdaroğlu'yla görüşerek, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığını teklifini iletmiş, ardından toplantıya katılmıştı.