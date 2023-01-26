6'lı Masa ortağı Gültekin Uysal: Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasaya göre aday olamaz, itiraz edeceğiz

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, bugün İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 6'lı Masa toplantısı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde aday olamayacağını belirten Uysal, muhalefetin bu konuda sessiz kaldığı eleştirilerine "Bu konuda yapılacak iki şey var. Birincisi bunu topluma anlatmak, ikincisi de adaylığına itiraz etmek. Harekete geçiyoruz, hem topluma anlatacağız ve hem de itiraz edeceğiz" dedi.

6'lı Masa'nın en kritik toplantılarından biri bugün İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının isminin ilk kez gündeme geleceği görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen seçimlerde aday olamayacağını ve adaylığına itiraz edeceklerini söyledi.

"ERKEN SEÇİM İSTEDİĞİMİZDE DEMEDİĞİNİ BIRAKMAYANLAR..."

Uysal, seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesi ve 6'lı Masa'ya bu konuda getirilen eleştirilere dair, "Biz erken seçim istediğimizde söylemediklerini bırakmayanlar, şimdi uzlaşıp Meclis'ten karar çıkartmayı istiyor. Meclis bu kararı almadığında tek yol var, Cumhurbaşkanı'nın karar alması. O karar alınınca da seçim istedikleri tarihte yapılır" şeklinde konuştu.

"TOPLUMA ANLATACAĞIZ VE İTİRAZ EDECEĞİZ"

Meclis'in değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı alması halinde üçüncü kez aday olduğu tartışmasının başlayacağını, muhalefetin bu konuda sessiz kalmakla eleştirildiği konusunda ise Uysal, şöyle konuştu; "Anayasa'ya göre aday olamaz. Bu konuda yapılacak iki şey var. Birincisi bunu topluma anlatmak, ikincisi de adaylığına itiraz ederek, bu itirazın haklılığını yüksek sesle söylemek. Bunların hepsini yapacağız. Topluma anlatacağız ve itiraz edeceğiz"

"DİĞER ÇALIŞMALARIMIZA DA BAKILMALI"

Uysal, 6'lı Masa'nın aday belirleme ve liste çalışmalarına odaklanıldığını ancak diğer önemli çalışmalarına da bakılması gerektiğini söyledi.