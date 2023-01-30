6'lı Masa'nın mutabakat metninde dikkat çeken detay! Saadet Partisi İstanbul Sözleşmesi'ne şerh koydu

Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, Ankara'da Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda altı partinin genel başkan yardımcıları Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni anlattı. Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, seçim beyannamesi niteliğindeki metni törenle imzaladı.

Mutabakat metninde 9 ana başlık, 75 alt başlık bulunuyor. 2 bin 500 maddeden oluşan metinde 240 sayfa yer alıyor. Metinde dikkat çeken bazı ifadeler de yer alıyor. Cumhurbaşkanı'nın sadece bir dönem seçilmesi, siyasi partileri kapatmak için Meclis izninin zorunlu hale getirilmesi gibi vaatler de sıralandı.

Metinde iktidar oldukları halde çıkarılacak bazı kanunlar da yer aldı. Buna göre Meclis içtüzüğü, siyasi partiler kanunu, seçim kanunun üzerinde ilk çalışılacak kanunlar olarak belirtildi. Siyasi etik kanunu ise en başta atılacak adımlar olarak metinde yer aldı.

METİNDE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YOK

Metinde olanlar kadar olmayanlar da dikkat çekti. Onlardan birisi de İstanbul Sözleşmesi. Metinde İstanbul Sözleşmesi'nin olmaması dikkat çekti. CHP ve İYİ Parti Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nin çıkmasının ardından eleştirilerini sıralamıştı. Her iki parti de İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe konulmasını vaad ediyordu. Ancak açıklanan metinde İstanbul Sözleşmesi yer almadı. Bunun nedeni olarak da Saadet Partisi'nin Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin hazırlanma aşamasında İstanbul Sözleşmesi'ne şerh koymasıydı. Aslında uzun süredir tartışılıyordu, Saadet Partisi'nin şerhi kabul gördü, metine de yansıdı. Böylece metinde İstanbul Sözleşmesi yer almadı. Ancak politikaları açıklayan genel başkan yardımcılarından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'nin 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' demesi de dikkat çekti.

Artık ortak mutabakat metni açıklandı, gözler ise yol haritasında. Yol haritası ise 6'lı masanın cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık dağılımını içerecek. Bu henüz net değil, aday ile birlikte açıklanması bekleniyor.

ADAYIN AÇIKLANACAĞI TARİH NET DEĞİL

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 13 Şubat'ta gerçekleştirilecek toplantıda adayın belirlenmesi bekleniyor. Ancak kamuoyuna ne zaman duyurulacağı net değil.