6'lı Masa'nın "barışma" toplantısında gerginlik iddiası: Akşener 'Yeter' diye bağırdı

3 Ocak Cuma günü yapılan toplantının ardından 6'lı Masa'dan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün katıldığı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen "barışma toplantısında" da gerginlik yaşandığı iddia edildi. Belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yönetime katılmaları formülünün görüşüldüğü dakikalarda Ali Babacan ile Meral Akşener arasında tartışma çıktığı ve İYİ Parti liderinin "Yeter" diye bağırdığı öne sürüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirileceği sözüyle aşılan 6'lı Masa'daki 'barış' toplantısında yeni bir krizin son anda önlendiği iddia edildi.

YÜZÜNÜN ASIK OLDUĞU DİKKATLERDEN KAÇMADI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, dün partisinin genel merkez binası önünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıkladığı dakikalar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüzünün son derece asık olduğu dikkatler kaçmadı.

"İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ'NÜN AÇIKLAMASI 3 PARTİ LİDERİNİ KIZDIRDI"

İYİ Partili kurmaylar Akşener'in yorgun ve uykusuz olduğunu ifade etseler de Ankara kulislerine düşen son iddia işin gerçeğinin böyle olmayabileceğini gözler önüne serdi. Akşener'in sözcüsü Prof. Kürşat Zorlu'nun gazetecilere yaptığı açıklamadaki "Belediye başkanlarımız genel başkanımızı ziyaret etmiştir. Bu ziyaretleri sırasında 13. cumhurbaşkanının yetkili, icracı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir" ifadelerinin Gelecek, DEVA ve Demokrat liderlerini çok kızdırdığı ve üç liderin "Altılı Masanın karar vereceği konuda açıklama yapması doğru değildir" dedikleri öne sürüldü.

AKŞENER'İN "YETER" DİYE BAĞIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Üç liderin belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yönetime katılmaları formülünü partileriyle görüşmeleri gerektiğini söylediği sonrasında toplanan DEVA divanında ise bir buçuk süren görüşmeden tepkiler yükseldiği öğrenildi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Akşener arasında bu esnada gerginlik yaşandığı "Ben bu şartla masaya geldim, istiyorsanız kalkayım" diyen İYİ Parti liderinin "Yeter" diye bağırdığı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

"DAVUTOĞLU ARAYA GİRDİ, ANLAŞMA SAĞLANDI"

Tartışmanın araya giren Ahmet Davutoğlu'nun çabalarıyla sonlandırıldığı ve gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasına göre tarafların anlaşma sağlayarak 12. maddeyi kaleme aldıkları ifade edildi.