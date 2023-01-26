6'lı Masa liderlerinden kritik toplantı öncesi ortak video: Milletimiz için buradayız

6'lı Masa bugün İYİ Parti ev sahipliğinde 11. kez bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı adayının isminin ilk kez masaya yatırılacağı zirve öncesinde liderlerden ortak bir video geldi. "Milletimiz İçin Buradayız" başlığıyla yayınlanan videoda, masadaki genel başkanların kısa açıklamalarına yer verildi.

Altılı Masa, bugün İYİ Parti ev sahipliğinde 11'inci kez bir araya gelecek. Toplantıda, ilk kez cumhurbaşkanı adayının isminin ve Hükümet Programı niteliğinde olan Ortak Politikalar Metni'nin ele alınması bekleniyor.

LİDERLERİN KISA AÇIKLAMALARINA YER VERİLDİ

Görüşme öncesi 6'lı Masa liderlerinden ortak video geldi. Bu ayın başında paylaşılan 'Yarının Türkiyesi İçin Cesaret Zamanı' adlı videonun ardından bugün 'Milletimiz İçin Buradayız' başlıklı ortak video paylaşıldı. Videoda altı genel başkanın kısa açıklamalarına yer verildi.

KILIÇDAROĞLU: ZAFER BİZİM OLACAK

Video, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Mutlaka ve mutlaka bu ülkeye adaleti getireceğiz. Halktan çaldıkları her şey yine halka dönecek. Zafer bizim olacak. Bunun için doğrul milletim diyorum. Asla başını eğme" sözleriyle başlıyor. Genel başkanların açıklamaları şöyle:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Bu ülkenin her vatandaşı bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Ülkesi için gecesini gündüzüne katan, alın teriyle çalışan, bileğinin gücüyle çalışan kazanacak. iktidarın görmezden geldiği milyonlar kazanacak bu seçimi. Yani hep birlikte kazanacağız bu seçimi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Hep beraber 'Yeter söz milletindir' diye haykırıyoruz. Tarihin tecelli edeceği gün milletimiz iradesini ortaya koyacak. Dünümüzü çalanlara yarınımızı asla çaldırmayacağız.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: İktidar hırs sahiplerinin lütfuyla bir yerden bir yere değişmez milletin iradesiyle değişir. Biz aşkın bir devlete değil millete ait olan bir devlete inanıyoruz. Milletin fertlerin kendisini adadığı değil millete kendisini adayan bir devlete inanıyoruz. İktidar bize devlet teslim edecek ve biz o iktidarı teslim alacağız.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Bizim yolumuz millet yoludur bizim yolumuz Türkiye'nin kurtuluş yoludur. Parolamız vatan, işareti namus pusulamız devlet iğnesi millet. kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Milletin ve tarihin huzurunda size soruyorum: Umutsuzluğu umutla yok etmeye, yandaşlığı liyakat ile değiştirmeye, yeni bir geleceği inşa etmeye hazır mısınız?