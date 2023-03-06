Canlı yayında çok konuşulacak Akşener iddiası: Liderlerin yemeğine katılmadan ayrıldı

6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilkj başta kabul etmeyip masadan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Hande Fırat, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından liderlerin yemeğe geçtiğini ancak Akşener'in bu yemeğe katılmadığını iddia etti.

6'lı Masa, uzun süren görüşmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilk başta kabul etmeyip Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nda direten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son anda masaya geri döndü.

ORTAK ADAY KILIÇDAROĞLU

Son toplantının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi önünde kameralar karşısına geçen Millet İttifakı'nın 6 lideri, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklarken, Meral Akşener'in mutsuzluğu surat ifadesine yansıdı. CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hande Fırat, Akşener'le ilgili çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

"AKŞENER YEMEĞE KATILMADI"

Fırat, adaylık duyurusunun ardından 6 liderin Saadet Partisi'nde yemeğe geçtiğini söyledi. Ancak Fırat'ın aktardığına göre, Meral Akşener yemeğe katılmayarak Saadet Partisi'nden ayrıldı. Fırat, "Meral Akşener, Saadet Partisi'ndeki yemeğe kalmadı. Gerekçesini bilmiyorum ama şu an için diğer liderler yemeğe geçti. Meral Hanım kalmadı ve ayrıldı. Dolayısıyla diğer liderler akşam yemeğini toplantıdan sonra birlikte yediler, ama o sofrada Meral Akşener yoktu." ifadelerini kullandı.