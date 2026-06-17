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Erdoğan 5 büyükelçinin güven mektubunu aldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt, Malezya ve AB Delegasyonu büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt, Malezya ve AB Delegasyonu büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav'ı, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo'yu, Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren'i, Kuveyt Büyükelçisi Mohammad Marzouq Salman Al Shabo'yı ve Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler, aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı da çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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