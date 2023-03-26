5. günde hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? Sinan Oğan 70 bini aştı, Doğu Perinçek havlu atmaya yakın

Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimlerin imza toplama yarışı 5. günde de devam etti. Muharrem İnce dün itibarıyla 100 bin imzaya ulaşan ilk isim olurken, bugün imza sayısının 105 bin 663'e yükseldiği görüldü. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın topladığı imza sayısı 72 bin 214'e yükselirken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise 21 bin 436'ya ulaştı.

Seçmenlerin aday göstereceği Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 22 Mart'ta başladı. 11 adayın 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

ADAYLIK BAŞVURULARI KABUL EDİLEN İSİMLER

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.

ERBAKAN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılarak üçüncü gün adaylıktan çekildi.

MUHARREM İNCE 3. ADAY

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), imza toplama sürecinde beşinci gün sonuçlarını açıkladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün itibarıyla 100 bin imzaya ulaşan ilk isim olurken, bugün imza sayısının 105 bin 663'e yükseldiği görüldü. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 72 bin 214, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise 21 bin 436 imza topladı.

Diğer adayların imza sayısı ise şu şekilde: