5 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
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Güvenlik güçleri, Enez ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri C.T., C.D., M.C., S.G. ve C.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi.
5 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Güvenlik güçleri, Enez ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri C.T., C.D., M.C., S.G. ve C.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi.
Ünsal YÜCEL/EDİRNE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika