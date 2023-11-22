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5 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

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Güvenlik güçleri, Enez ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri C.T., C.D., M.C., S.G. ve C.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi.

5 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Güvenlik güçleri, Enez ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri C.T., C.D., M.C., S.G. ve C.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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