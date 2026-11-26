Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Kıbrıslı Rumlara ait olduğu öne sürülen taşınmazlara ilişkin Alman emlakçı Ewa Isabella Künzel'in yargılandığı davada tanık olarak çağrıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Kıbrıslı Rumlara ait olduğu öne sürülen taşınmazların satışına ve pazarlanmasına aracılık ettiği iddiasıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 2 yıldan fazla süredir tutuklu olarak yargılanan Alman emlakçı Ewa Isabella Künzel'in davası devam ediyor.

GKRY merkezli INK'nin haberine göre, Rum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Künzel'i temsil eden Sotiris Argiru, GKRY lideri Hristodulidis'i davada tanık olarak çağırdı. Argiru, Hristodulidis'in vereceği ifadeyle KKTC'deki Rum mülklerine ilişkin cezai kovuşturmaların mevcut Rum yönetimi tarafından ilk kez hükümet politikası olarak uygulandığını mahkeme önünde ortaya koymayı amaçladıklarını ifade etti. Davanın hukuki değil, siyasi nitelik taşıdığını ileri süren Argiru, siyasi bir meselenin Rum mahkemelerine taşınmasının adil yargılanmayı imkansız hale getirdiğini ve Rum yargısını da zan altında bıraktığını savundu.

Künzel hakkında 46 ayrı suçlama bulunuyor

Temmuz 2024'te Larnaka Havalimanı'nda tutuklanan Künzel hakkında, başkasına ait taşınmazlarla hileli işlem yapmak, taşınmazları sahiplerinin rızası olmadan kullanmak ve kara para aklama dahil toplam 46 suçlama bulunuyor. Hakkındaki suçlamaları reddeden Alman emlakçının bagajında yapılan arama, daha önce Rum mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunmuş ve aramada elde edilen delillerin kabul edilmemesine karar verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı