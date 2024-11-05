41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC araştırma 41 ilde 6 bin 500 kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Ankette CHP yüzde 30.5 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 29.4 ile ikinci sırada kendine yer bulabildi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ile dikkatleri üzerine çeken Devlet Bahçeli'nin liderliğini yaptığı MHP'nin 10.5'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada, DEM Parti'den yana görüş belirtenlerin oranı yüzde ise 7.5 oldu.

ZAFER PARTİSİ SÜRPRİZ YAPTI

Sığınmacılarla ilgili yaptığı çıkışlarla popülaritesini yükselten Ümit Özdağ önderliğindeki Zafer Partisi yüzde 4'lük kesimden destek alarak ankette en büyük sürprizi yapan partilerden biri oldu. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi ise ankette listeye giremedi.

İşte ORC'nin anketinden çıkan sonuçlar;