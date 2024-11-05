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41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

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ORC araştırma tarafından 41 ilde 6 bin 500 kişi ile yapılan seçim anketinde CHP'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 30.5 çıkarken, AK Parti'den yana görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 29.4 oldu. Ankette en büyük sürpriz Zafer Partisi yaparken, Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi'nin listeye girememesi dikkat çekti.

Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC araştırma 41 ilde 6 bin 500 kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Ankette CHP yüzde 30.5 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 29.4 ile ikinci sırada kendine yer bulabildi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ile dikkatleri üzerine çeken Devlet Bahçeli'nin liderliğini yaptığı MHP'nin 10.5'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada, DEM Parti'den yana görüş belirtenlerin oranı yüzde ise 7.5 oldu.

ZAFER PARTİSİ SÜRPRİZ YAPTI

Sığınmacılarla ilgili yaptığı çıkışlarla popülaritesini yükselten Ümit Özdağ önderliğindeki Zafer Partisi yüzde 4'lük kesimden destek alarak ankette en büyük sürprizi yapan partilerden biri oldu. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi ise ankette listeye giremedi.

İşte ORC'nin anketinden çıkan sonuçlar;

41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıEjder Kara:

Ak Parti varken öbür partiler nal toplar ancak

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Haber YorumlarıAhmet Erdem:

Ak partinin en kötüsü bunların yine en iyisi kadar, su süreçte bile koruya bilysa oyunu helal olsun

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Mevcut iktidar parti hala %29 oy alıyorsa herkes gidisattan memnun demek..Mesela ekonomide sağlıkta adalette herşey güzel gidiyor demek!Ata'miza saygıları yok, resmi bayramlarimizi sevmiyor mevcut hukümet..Ama hala %29 oy veren bir millet var..Başka sözüm ve yorumum yok..

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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Anket istemiyoruz.Yıllardır bu millet anketlerle oyalandı.Yeter da,bırakın şu koltukları artık.At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.

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Haber YorumlarıZülfikar:

vergi borcu silinen , torpille işe alınan, adrese teslim ihale alanlar 100 de 29,4 mü sadece.... ver mehteri...

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Haber YorumlarıGökberk Göktürk:

zafer partisi gümbür gümbür geliyor. vatan hainleri satılmışlar çıldırın.

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

ABI NIYE ANKET YAPIYOSSUNZ ..BUNU AKP TIDE BILIYOR KI ..BU SAGA SOLA SALDIRMALARINDAN BELLI..BU SAATTEN SONRA AKP YE OY VERENDE AKIL ARAMAYIN

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Anket sonuçlarına bakar mısın; danışıklı dövüş misali: UMULUR Kİ...

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

o yüzden erken seçim yapalım diyince köfteci yusuf yusuf diyorlar

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Haber YorumlarıAristo:

Anketlerin ortalaması önemli. Türkiye’de anketçilere de güvenilmez. Her anketçi kendi siyasi görüşü doğrultusunda sonuç bildiriyor. Bundan dolayı gerçek seçim sonuçları ile aralarında bariz farklar var. Dolayısıyla gerçek seçim sonuçlarına en yakın, genel anket ortalamasıdır.

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