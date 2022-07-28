4 üniversiteye rektör atandı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre, Dokuz Eylül, İhsan Doğramacı Bilkent, İstinye ve Özyeğin üniversitelerine rektör atandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre, Dokuz Eylül, İhsan Doğramacı Bilkent, İstinye ve Özyeğin üniversitelerine rektör atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan, İstinye Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erkan İbiş ve Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika İhsan Doğramacı Rektör Eylül Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› 4 üniversiteye rektör atandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.