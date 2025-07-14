4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı

4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı. Karar, Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bazı üniversitelerdeki fakülteler kapatılırken bazı üniversitelerde ise yeni bölümler açıldı.

14 FAKÜLTE VE ENSTİTÜ KAPATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan karara göre, 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatılırken 10 üniversitede ise yeni enstitü açıldı.

3 FAKÜLTENİN İSMİ DEĞİŞTİ

Ege Üniversitesi'nde Emine Erdoğan adına da 'Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü' kuruldu. Öte yandan 2 üniversitede de 3 fakültenin adı değiştirildi.

Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadeler kullanıldı:

"1- Ekli I sayılı listede belirtilen yüksekokul, fakülte ve enstitülerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen fakülte ve enstitülerin kapatılmasına,

2- Ekli III sayılı listede belirtilen fakültelerin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir."

Resmi Gazete'de kapatıldığı duyurulan fakülteler şu şekilde:

4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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