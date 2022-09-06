4 büyükşehirde yapılan anketten çarpıcı sonuçlar! Sadece İYİ Parti oylarını yükseltebildi

Türkiye 2023 seçimlerine kilitlenirken ASAL Araştırma tarafından İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'de yapılan anket sonucu yayınlandı. Buna göre AK Parti ve CHP'nin oy kayıpları dikkat çekerken 4 büyükşehrin tamamında sadece İYİ Parti oylarını arttırabildi.

2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir seneden daha az vakit kalırken Türkiye yavaş yavaş seçim atmosferine girmeye başladı. Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de kamuoyu araştırması yapan ASAL Araştırma, katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorduğu anketin sonuçlarını paylaştı.

İSTANBUL'DA İYİ PARTİ'DEN YÜZDE 4,5 ARTIŞ

Sonuçlara göre 2018 seçimleri ile mukayese edildiğinde İstanbul'da en çok oy kaybeden siyasi parti yüzde 8,3 ile AK Parti oldu. CHP de yüzde 0.6 kaybederken, oy oranını en çok artıran ise 4.5 ile İYİ Parti oldu.

Kararsızlar dağıldıktan sonra sonuçlar:

AK Parti :%34.3

CHP :%25.8

İYİ Parti:%12.5

HDP:%11.0

Mhp :%7.2

:%7.2 DEVA Partisi:%2.4

Diğer:%3.0

ANKARA'DA AK PARTİ'DE 6,9 OY KAYBI

Sonuçlara göre Ankara'da AK Parti, yüzde 6.9 oy kaybı yaşadı. CHP yüzde 0.8, İYİ Parti ise yüzde 1.2 artırdı.

Kararsızlar dağıldıktan sonra anket sonucu:

AK Parti :%33.5

CHP :%26.9

İYİ Parti:%13.3

MHP:%8.9

HDP:%6.2

DEVA Partisi:%2.2

Diğer:%5.8

ADANA'DA CHP'DEN 4,6 OY KAYBI

Sonuçlara göre Adana'da en çok oy kaybeden siyasi parti yüzde 4,6 ile CHP oldu. En çok artıran ise 1,6 ile İYİ Parti oldu.

Kararsızlar dağıldıktan sonra anket sonucu:

CHP :%30.1

AK Parti:%26.3

İYİ Parti:%13.8

HDP:%10.1

MHP:%9.6

DEVA Partisi:%1.5

Diğer:%5.8

İZMİR'DE CHP DE AK PARTİ DE OY KAYBETTİ

Sonuçlara göre İzmir'de ise CHP 4.6, AK Parti yüzde 5.3 oy kaybetti. İYİ Parti ise yüzde 3,1 artırdı.

Kararsızlar dağıldıktan sonra anket sonucu: