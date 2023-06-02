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32 yıl sonra yeniden Meclis'te! Mustafa Sarıgül yemin etti

Politika Haberleri

CHP listesinden girdiği seçimlerde Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, Meclis'te yemin etti. 32 yıl sonra yeniden Meclis'e giren Sarıgül'ün, diğer CHP'li vekillerin aksine yemin sonrası Bahçeli'nin bulunduğu başkanlık divanına selam vermesi takdir topladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci yasama dönemi başladı. İlk oturumu en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetiyor. Milletvekilleri, illerin alfabetik sıralamasına göre yemin ediyor.

SARIGÜL YEMİN ETTİ

CHP listesinden girdiği seçimlerde Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül de yemin etti.

BAŞKANLIK DİVANINA SELAM VERDİ

32 yıl sonra yeniden Meclis'e giren Sarıgül'ün yemin metnini okumasından sonra yaptığı hareket dikkat çekti. Tecrübeli siyasetçi, diğer CHP'li vekillerin aksine yemin sonrası Bahçeli'nin bulunduğu başkanlık divanına dönerek selam verdi. Sarıgül'ün hamlesi takdir topladı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Politika

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