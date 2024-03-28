Üye Girişi
Haberler

YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yeni seçimlerin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

HAZİRAN AYININ İLK PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde, seçim işlemleri sebebiyle iptal edilmesine dair karar verildiği takdirde, seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı, bunun da 2024 yılının haziran ayının ilk pazar günü olması gerektiği belirtildi.

Kararda, 31 Mart 2024 günü herhangi bir sebeple yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024'ten bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasının gerektiği belirtildi.

SADECE OY VERME İŞLEMLERİ TEKRARLANACAK

Yayımlanan karara göre, yeniden yapılması gereken seçimlerin, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu, bu nedenle sadece oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Yüksek Seçim Kurulu Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

YKS BAŞVURU TARİHİ | YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS'ye nereden başvurulur? ÖSYM Başvuru ekranı! IC ENTERRA YENILENEBILIR ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN? Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor? 2024 KPSS başvuruları ne zaman? Başvuru nereden yapılır? ÖSYM BAŞVURU EKRANI! Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı, oy kullanırken gerekli mi? Oy kullanırken gereken belgeler neler? Fenerbahçe ligden çekildi mi? Fenerbahçe ligden çekilecek mi, neden çekiliyor? 31 Mart 2024 Pazar günü havalar nasıl? Seçim günü hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl? Emekli promosyonları bugün mü veriliyor? Emekli promosyon başvurusu nereden yapılır? 31 Mart Yerel Seçimleri 2. Tura kalırsa ne olur? Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Merve Veziroğlu'nun eşi tutuklandı mı? Merve Veziroğlu davasında son durum ne? 31 Mart 2024 yerel seçimleri iptal edilirse ne olacak? Bir sonraki yerel seçim ne zaman olacak? Selim Arslangiray kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Seyitgazi Belediye Başkan adayı Selim Arslangiray kaç yaşında, nereli? 28 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Seçimden sonraki gün tatil mi? 1 NİSAN tatil mi? Okullar seçimden sonraki gün (Pazartesi) tatil mi? Nerede oy kullanacağım? E- Devlet sorgulama ekranı! 31 Mart günü nerede oy kullanacağım? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 28 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
500

Yorumlar (7)

mardinli yiğit:

NİYE İPTAL EDİLSİN Kİ ??

45
1
yanıtYanıtla
haber kaplanı:

Yenilgiyi tek seferde kabul edemeyenler çıkabilir yine

yanıt46
yanıt5
osman kara kara:

Yenileceklerini anlarsalar iptal ederler

yanıt36
yanıt0
Pacey:

Demekki iptal etme hazırlıkları başlamış şimdiden bazı kesimde.

33
3
yanıtYanıtla
Ali Tokgönül:

Şimdiye kadar böyle bir şey duymazdık ! Neden acaba ? Evet , maalesef hazırlık çalışmaları bunlar . Karalama işini yediremiyorlar şimdi iptal işini çıkaracaklar .

6
0
yanıtYanıtla
Ata_Mete:

Olası beklenmedik sonuçlardan dolayı ön almak için yaptırılan haber-sindirimi kolay olur!

0
0
yanıtYanıtla
Hülagü Han:

anlaşılan ziyaaa nın sahaya inmesi istenilen sonucu vermedi zamana ve aksyona ihtiyacı var umarım ana kuzularından nemalanmazlar

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title