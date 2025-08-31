30 Ağustos konseri boş kalan Çerçioğlu, bugün 2 yıldızı birden sahneye çıkarıyor

30 Ağustos konseri boş kalan Çerçioğlu, bugün 2 yıldızı birden sahneye çıkarıyor
Güncelleme:
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Hakan Altun konserinde koltuklar boş kaldı. Olay büyük ses getirirken Çerçioğlu bugün için de bir konser duyurusu yaparak Ümit Besen ve Pamela'nın sahne alacağını duyurdu.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik tepkiler dinmiyor.

KONSER SALONU BOŞ KALDI

Çerçioğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Hakan Altun konserinde salon boş kaldı.

ÇERÇİOĞLU İLE İLGİLİ OLAY İDDİA

Beklenen ilgiyi görmeyen konserle ilgili iddialar da büyük tartışma yarattı. Çerçioğlu'nun belediye personelinin konsere katılımını zorunlu tuttuğu ve katılım sağlamayanlar için işlem başlatılacağı uyarısında bulunduğu öne sürüldü.

BUGÜN 2 YILDIZI BİRDEN SAHNEYE ÇIKARIYOR

ANKA haber ajansının gündeme getirdiği iddia sonrasında ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi dünkü konserin ardından yeni bir konser duyurusu paylaştı. Paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramımızı coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanılırken bu akşam da İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nda Ümit Besen ve Pamela konserinin olacağı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (15)

Haber Yorumları7y66dfsr5k:

her zamanki taktiği yaparlar şimdi otobüs ile alana seyirci taşırlar :))

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİş insanı:

hırısız chp

yanıt14
yanıt44
Haber YorumlarıÜnsal Erol:

onu sizinkiler iyi yapiyor miting alani na taşıyorlar ikide çakma mağdur bulunca gelsin alkış

yanıt11
yanıt9
Haber YorumlarıDemir.:

Hain bugün beni yarın seni satacaktır.

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

yıldızlar değil galaksiyi taşıyacaksın beyhude çabalarsın .

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİş insanı:

hırsız olmadıgı i.in demi

yanıt9
yanıt20
Haber YorumlarıMurat yılmaz:

topuklayan efe

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
