30 Ağustos konseri boş kalan Çerçioğlu, bugün 2 yıldızı birden sahneye çıkarıyor

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik tepkiler dinmiyor.

KONSER SALONU BOŞ KALDI

Çerçioğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Hakan Altun konserinde salon boş kaldı.

ÇERÇİOĞLU İLE İLGİLİ OLAY İDDİA

Beklenen ilgiyi görmeyen konserle ilgili iddialar da büyük tartışma yarattı. Çerçioğlu'nun belediye personelinin konsere katılımını zorunlu tuttuğu ve katılım sağlamayanlar için işlem başlatılacağı uyarısında bulunduğu öne sürüldü.

BUGÜN 2 YILDIZI BİRDEN SAHNEYE ÇIKARIYOR

ANKA haber ajansının gündeme getirdiği iddia sonrasında ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi dünkü konserin ardından yeni bir konser duyurusu paylaştı. Paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramımızı coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanılırken bu akşam da İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nda Ümit Besen ve Pamela konserinin olacağı belirtildi.